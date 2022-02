Sanremo 2022, streaming video Rai Play/ Diretta tv quarta serata: spazio alle cover

SANREMO 2022 IN STREAMING? C’È RAI PLAY

Andrà in scena tra poche ore la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, ovvero quella dedicata alle esibizioni dei venticinque cantanti in gara sulle cover prescelte, con o senza ospite: l’evento, che suscita ampio interesse nei telespettatori (in questa edizione i dati relativi allo share sono scoppiettanti), verrà come di consueto trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming video su Rai Play, in entrambi i casi in forma gratuita. Non mancherà, inoltre, il consueto appuntamento con il PrimaFestival, anch’esso nei medesimi canali.

Per seguire l’attesa manifestazione canora targata Rai in streaming, dunque, sarà sufficiente collegarsi al sito internet ufficiale da computer o da mobile (clicca qui) oppure utilizzare l’app della piattaforma, che è possibile scaricare gratuitamente su smart tv, tablet e smartphone. Non soltanto sarà possibile seguire la diretta della kermesse ligure, ma anche recuperare i momenti salienti utilizzando all’occorrenza la funzione “Restart”. Ricordiamo inoltre che, attraverso la medesima piattaforma, i telespettatori possono recuperare i video delle prime tre serate, nel caso in cui se le siano perse.

SANREMO 2022: COME SEGUIRLO ANCHE DALL’ESTERO E VIA SOCIAL

Sei all’estero e non hai idea di come seguire la diretta della quarta serata del Festival di Sanremo 2022 in televisione oppure in streaming su Rai Play? Non temere! Il segnale dei canali nazionali Rai è regolarmente disponibile anche via cavo nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Islanda, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Moldava, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Romania, Russia, (solo area di Mosca) Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria. In tutti gli altri Paesi, invece, è necessaria la connessione Via Satellite sul Satellite Hotbird.

Infine, non solo diretta video e streaming per la kermesse ligure. Per non perderti nulla in merito al tanto atteso evento, anche in questa quarta serata in cui gli artisti si esibiranno con le cover, tieni gli occhi puntati sui profili ufficiali nei social network come Facebook, Instagram e Twitter. Non te ne pentirai!



