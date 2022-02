SANREMO 2022, STREAMING VIDEO RAI PLAY/ Diretta tv terza serata: Cremonini ospite

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, TERZA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2022

La terza puntata del Festival di Sanremo sta per iniziare e questa sera tutti i 25 concorrenti in gara si esibiranno prima della puntata dedicata alle cover. La co-conduttrice che affiancherà Amadeus per questa sera è Drusilla Foer, mentre i tanti ospiti che si alterneranno alle esibizioni dei cantanti sono Cesare Cremonini, Anna Valle e Roberto Saviano che ricorderà le stragi di Capaci e Via D’Amelio.

La terza serata sarà molto importante per tutti i cantanti che faranno riascoltare a tutto il pubblico le loro canzoni che verranno votate dalla giuria demoscopica e dal televoto che potrebbe ribaltare in maniera rilevante la classifica generale provvisoria della seconda serata che ha visto in vetta Elisa, seguita da Mahmood e Blanco e La Rappresentante di Lista. (Agg. Adriana Lavecchia)

Terza puntata del Festival di Sanremo 2022 più visto dal 1995

Giro di boa per il Festival di Sanremo 2022. Oggi, giovedì 3 febbraio è già tempo di fare spazio alla terza serata della kermesse canora condotta da Amadeus. Dopo gli strepitosi risultati in termini di ascolti delle prime due serate e che confermano il grande interesse da parte del pubblico di spettatori, questa sera si rinnova l’appuntamento, come sempre trasmesso in diretta tv e streaming. La terza serata si prospetta lunga ed impegnativa ed ovviamente la diretta tv avrà inizio subito dopo PrimaFestival, come di consueto su Rai1. Oltre alla diretta tv però, sarà garantito anche il live streaming della terza serata sanremese grazie al servizio gratuito offerto da RaiPlay.

La piattaforma targata Rai permetterà di visionare in simulcast la diretta della terza serata del Festival collegandosi al sito internet ufficiale da pc fisso o mobile (clicca qui) ma anche tramite l’app in download gratuito su smart tv, tablet e smartphone. I veri appassionati del Festival non potranno perdere neppure un solo istante della manifestazione canora e dunque anche in mobilità avranno la possibilità di recuperare i momenti salienti utilizzando all’occorrenza la funzione “Restart”. Ricordiamo che attraverso la stessa app RayPlay, già dalla home è possibile recuperare on demand i momenti salienti trasmessi nelle prime due serate del Festival.

Il Festival di Sanremo 2022, come da tradizione gode di un’ampia copertura. Non solo diretta tv e streaming, ma anche un’attività social strepitosa. Tutti i canali connessi alla kermesse sulle varie piattaforme, da Facebook a Instagram, passando per Twitter, ora dopo ora informano gli utenti con le novità su ospiti e retroscena. Non mancano ovviamente i video e le immagini ufficiali dei protagonisti della kermesse. Il racconto della terza serata di Sanremo sarà anche su Rai Radio Due, affidato alle inconfondibili voci di Ema Stokholma e Gino Castaldo, on air dallo studio di Radio2, dalla postazione ah hoc nel teatro Ariston.

Ma il Festival sarà visibile anche all’estero! Per poter vedere tutte le performance in programma per questa sera 3 febbraio, gli italiani all’estero potranno sintonizzarsi sui canali Rai trasmessi dalle emittenti locali oppure a Rai Italia. A tal proposito ricordiamo che il segnale dei canali nazionali Rai è regolarmente diffuso anche via cavo nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Islanda, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Moldava, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Romania, Russia, (solo area di Mosca) Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria. In altri Paesi è invece necessaria la connessione Via Satellite sul Satellite Hotbird.



