Sanremo 2022, streaming video Rai Play e diretta tv/ Come seguirlo (anche sui social)

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO FESTIVAL DI SANREMO 2022

Dopo tanta attesa, finalmente si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2022. Molto più di una kermesse, un fenomeno musicale e sociale che si è evoluto nel tempo. Lo dimostra il fatto che la diretta si può seguire in tanti modi, non solo in televisione. Da oggi 1 febbraio 2022 a sabato 5 febbraio 2022 è ovviamente disponibile la diretta tv su Rai 1, ma anche quella video streaming su Rai Play (cliccando qui), dove peraltro chi non può avere modo di seguire una o più serate in diretta ha modo di recuperare le puntate con le repliche on demand. Dunque, non ci sono scuse: non ci si può perdere la prima e tutte le altre serate della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

YUMAN CHI È IL CANTANTE SANREMO 2022, CON "ORA E QUI"/ Il giovane convince sui social

L’app Rai Play, molto facile da usare, è fruibile via pc, ma anche via telefonino o tablet. Le app, disponibili sulle smart tv di ultima generazione, sono scaricabili appunto anche sugli altri dispositivi. Oltre alle puntate, saranno disponibili le singole esibizioni e i momenti memorabili praticamente subito dopo la loro messa in onda. Un capitolo a parte meritano i canali social dello stesso Festival di Sanremo.

ABITI SANREMO 2022, PRIMA SERATA: VESTITI E STILISTI/ Amadeus e Ornella Muti brillano

SANREMO 2022, UN FESTIVAL ANCHE SOCIAL

La kermesse è un fenomeno sociale sì, ma anche social. Anche il Festival di Sanremo 2022 punta sugli strumenti digitali. Oltre ai canali ufficiali, che presidiano da tempo le piattaforme principali come Facebook, Instagram e Twitter, c’è TikTok. La manifestazione canora in questo caso non ha ancora un account ufficiale, eppure gli hashtag come Sanremo 2022 o Anticipazioni Sanremo sono hot topic del momento. Si rincorrono annunci, video del passato, curiosità e canzoni. Così dopo anni di diretta radiofonica, la Gialappa’s Band sarà in diretta sul proprio canale Twitch per una telecronaca ironica e dissacrante del Festival di Sanremo 2022 con tanti ospiti.

TESTO TI AMO NON LO SO DIRE, NOEMI SANREMO 2022/ Un amore finito e complicato

Un’iniziativa simile hanno avuto i The Jackal, sempre su TikTok, con un pre-show alle 19. Su Instagram c’è Citofonare Passoni, con Diego Passoni di Radio Deejay che interviene durante gli stacchi pubblicitari. Dunque, la diretta tv e streaming video della kermesse si arricchisce di contenuti differenti che non solo avvicinano generazioni diverse, ma creano una vera e propria atmosfera che giustifica l’attesa e il successo di queste ultime edizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)





© RIPRODUZIONE RISERVATA