Sanremo 2022, terza serata/ Diretta e scaletta cantanti: Drusilla Foer e Cesare Cremonini

Sanremo 2022, anticipazioni e diretta terza serata 3 febbraio

Il successo del Festival di Sanremo 2022 non si placa. Dopo gli ascolti record del debutto, anche la seconda serata del Festival ha portato a casa risultati eccezionali incollando davanti ai teleschermi 11.320.000 spettatori pari al 55.8% di share. Sulla scia del successo delle prime due serate, Amadeus oggi, giovedì 3 febbraio, torna sul palco del Teatro Ariston per condurre la terza serata del Festival che si preannuncia ricca di ospiti, di musica e di divertimento.

Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, questa sera, sul palco dell’Ariston, accando ad Amadeus, ci sarà una donna istrionica ed ironica come Drusilla Foer. «Ora c’è la cosa peggiore: scendere la scalinata. Vedremo come va a finire: mi rompo un femore di sicuro!», ha scherzato la compagna di viaggio di Amadeus.

Grande attesa per l’arrivo al Teatro Ariston di uno degli ospiti più attesi del Festival di Sanremo 2022. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, infatti, questa sera arriverà Cesare Cremomini. Con una carriera ormai ventennale nel corso della quale ha scalato le classifiche italiane portando a casa grandi successi, l’annuncio della presenza di Creomini ha scatenato l’entusiasmo di tutti i suoi fan. Lo stesso cantautore bolognese non ha nascosto l’emozione di salire su un palco così importante.

“Ringrazio Amadeus per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti”, ha scritto su Instagram Cremonini. “Sono molto felice di condividere il palco con Drusilla Foer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale! Io vorrei farvi volare”, ha aggiunto il cantautore a conclusione del messaggio.

Tutti gli ospiti della terza serata di Sanremo 2022

Non solo Cesare Cremonini per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Sul palco del Teatro Ariston, questa sera, per un momento di riflessione, arriverà Roberto Saviano con un monologo per ricordare la strage di Capaci del 1992. Per la presentazione di “Lea, un altro giorno”, nuova fiction di Raiuno, ci sarà invece la protagonista Anna Valle.

Durante la seconda serata di Sanremo 2022, Amadeus accoglierà anche a carabiniere Martina Pigliapoco mentre in collegamento dalla nave con Orietta Berti e Fabio Rovazzi ci sarà Gaia.

La scaletta in ordine di uscite della seconda serata del Festival di Sanremo 2022

Per la prima volta, questa sera, si esibiranno tutti i 25 artisti in gara a Sanremo 2022. Le canzoni saranno votate dal Televoto e da una nuovissima Giuria demoscopica composta da ben mille consumatori abituali di musica. I voti, sommati a quelli delle prime due serate, andranno a formare una classifica provvisoria. Ecco la scaletta della terza serata Sanremo 2022 in ordine di uscita:

1. Giusy Ferreri

2. Highsnob & Hu

3. Fabrizio Moro

4. Aka 7even

5. Massimo Ranieri

6. Dargen D’Amico

7. Irama

8. Ditonellapiaga e Rettore

9. Michele bravi

10. Rkomi

11. Mahmood & blanco

12. Gianni Morandi

13. Tananai

14. Elisa

15. Rappresentante di lista

16. Iva Zanicchi

17. Achille Lauro

18. Matteo Romano

19. Ana Mena

20. Sangiovanni

21. Emma

22. Yuman

23. Le Vibrazioni

24. Giovanni Truppi

25. Noemi



