Sanremo 2023, Alessandra Amoroso bocciata tra i Big?/ “Non aveva senso…”

Manca sempre meno al via all’atteso Sanremo 2023 e, intanto, nel web ci si chiede come mai Alessandra Amoroso non figuri nella line-up dei Big del Festival. Recentemente, il numero uno della kermesse, Amadeus, ha dato comunicazione ai microfoni di un’edizione speciale del Tg1 dei primi Big, per poi promuovere i sei vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 28 Big messi a Sanremo 2023. E tra i concorrenti ammessi a Sanremo non figura l’ex Amici 10, Alessandra Amoroso, mentre tra gli ex talenti usciti da Amici di Maria De Filippi figura LDA. L’ex Amici 21 é infatti atteso nel contest big, al debutto sanremese, in occasione della prossima 73esima edizione del Festival della canzone italiana, dove invece tra i “grandi assenti” risulta totalmente assente Alessandra Amoroso. Nonostante i consensi di fruitori e critica musicali raggiunti negli anni della sua carriera artistica avviata al talent di Maria De Filippi, l’Amoroso non calcherà il palco del Teatro Ariston e c’é chi, nel web, é pronto a scommettere in rete che lei sia tra i bocciati al Festival. Il fandom dell’artista é invece più propenso a credere che sia l’ex Amici a rifiutarsi di inoltrare una candidatura alla competizione sanremese.

Che l’artista si rifiuti di mettersi in discussione in una competizione come quella di Sanremo, perché non accetterebbe l’idea di non vincere la kermesse? Chissà. Nel frattempo, a fornire una replica ai quesiti del web, maturati rispetto alla cantante del tormentone del momento, Notti blu, ci pensa il giornalista Andrea Conti.

Andrea Conti si apre sul caso Amoroso di Sanremo 2023

Perché l’ Amoroso ha rifiutato di nuovo Sanremo? É il quesito web a cui replica, tra le Instagram stories, il blogger: “Credo si debba andare a Sanremo quando si ha un progetto di lungo termine, che includa anche il Festival. Andare quest’anno non aveva senso. Forse per il prossimo disco ci sarà spazio anche per l’Ariston”.

Recentemente, in un intervento registrato ai microfoni di Rtl.102.5 la stessa Amoroso anticipava a quanto pare che non avrebbe presenziato a Sanremo, in vista del tour che ha decretato un successo importante per lei: “Sono concentrata su questo tour. La dimensione dei luoghi dove andremo non fa differenza, sarò centrata e concentrata come lo sono stata a San Siro”.

