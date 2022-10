Sanremo 2023, Alex e Sissi in coppia nel cast? / Spunta il ruolo, dopo Amici 21

Amici 21 di Maria De Filippi, Alex e Sissi verso il debutto a Sanremo 2023? Spunta lo spoiler tv

Si avvicina il via di Sanremo 2023, il quarto Festival sotto la direzione artistica del conduttore Amadeus e in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio, le cui annesse anticipazioni TV preannunciano una collab tra ex Amici 21: quella di Alex e Sissi.

Possono dirsi tra i protagonisti più amati dai telespettatori della fortunata scorsa edizione di Amici, Alex e Sissi, i quali si sono classificati tra i finalisti di Amici 21 su giudizio dei giudici del serale adibiti al talent, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, accendendo così la competizione in musica con il grande escluso tra i finalisti, Luca D’Alessio in arte LDA. E ora tornano al centro dell’attenzione mediatica, dal momento che gli spoiler di All music Italy sull’atteso Sanremo 2023 li danno per super favoriti tra i candidati al ruolo di concorrente, alla kermesse Rai.

Stando alla fonte del gossip, nel dettaglio, Alex Wyse e Sissi (Silvia Cesena) si sarebbero presentati in coppia alla sede dei casting e provini in corso in preparazione di Sanremo 2023, in vista del debutto della kermesse musicale ligure. Che Alex e Sissi possano avere in cantiere un nuovo singolo per il duetto in gara a Sanremo non é, quindi, un’ipotesi azzardata.

Quello degli ex Amici 21, Alex e Sissi, potrebbe rivelarsi uno dei diversi duetti previsti alla 73° edizione del Festival di Sanremo. Tra gli altri vociferati duetti di Sanremo 2023 indicati da Novella 2000, si rilevano inoltre il duetto di Sangiovanni e Madame. I due hanno già all’attivo un duetto realizzato insieme, “Perso nel buio”, che ha riscosso un importante volume di consensi tra pubblico e critica.

Tra gli ex Amici 21 previsti a Sanremo 2023, anche LDA

Poi vi sarebbero i duetti provinati a Sanremo 2023 di Myss Keta con Il Pagante, Alfa con Tancredi, Alessandro Casillo con Sergio Sylvestre, Marco Giazzone con Silvia Parrise. E poi ancora, si aggiungono Federica Abbate con Emis Killa, Christicchi con Amara, Francesco Renga con Nek e, in ultimo non per importanza, Jack Davoretti con Svegliaginevra.

Non mancano neanche spoiler TV dei favoriti tra i cantanti solisti in lizza per la partecipazione tra i Big del Festival di Sanremo 2023. Si parlerebbe del possibile ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari o di Tananai. Circolano anche i nomi di Shade, Lazza, Bresh, Vasco Brondi e Mannarino. E tra i nomi in lizza, per la quota cantanti uscenti da Amici 21, si aggiungono LDA, il quale é reduce da un ricovero ospedaliero, e Luigi Strangis, oltre a Gianmaria.













