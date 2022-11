Sanremo 2023, Alfa squalificato tra i Giovani: perché?/ “Piango per la rabbia..”

Sanremo 2023, la sezione Giovani e Nuove proposte segna la prima squalifica

Si fa sempre più vicina la competizione del Festival di Sanremo 2023, la cui messa in onda é prevista su RaiUno dal 7 all’11 febbraio 2023 e, intanto, la kermesse segna la prima squalifica, di Alfa. A riprendere la notizia é il diretto interessato, che dopo essersi candidato nella sezione Giovani della kermesse ligure parla al popolo del web della motivazione legata alla sua estromissione fulminea da Sanremo 2023, in un durissimo sfogo social. In un sentito post condiviso con il web via social la giovane nuova proposta di Sanremo 2023 rende noto di non poter prendere parte all’audizione sanremese prevista a Roma, al cospetto della commissione musicale preposta per l’evento, e non potrà quindi mettersi in gioco per la possibilità di calcare il rinomato palco del Teatro Ariston di Sanremo. Ma per quale motivo Alfa é tra gli squalificati da Sanremo 2023, Sanremo Giovani e Nuove proposte?

Alfa si sfoga via social: la motivazione legata alla sua estromissione dal Festival

Nel suo sentito messaggio di sfogo, rilasciato online a margine della squalifica, Alfa rompe il silenzio spiazzando tutti, su Instagram. Nel dettaglio il giovane spiega di aver contratto la febbre, per cui non avrebbe potuto presenziare all’audizione live prevista nella Capitale. E come da regolamento di Sanremo, chiunque si assenti all’evento audition é da ritenersi automaticamente squalificato. “Domani sarei dovuto andare a Roma per le selezioni di Sanremo Giovani e Nuove proposte -é il messaggio che rilascia Alfa, tra le note dolenti della reaction alla squalifica immediata dal Festival-, ma mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Non so cosa dire, sono ore che piango dalla rabbia”. Un messaggio, tra le Instagram stories, intriso di dolore e frustrazione per il sogno infranto a causa di un sopraggiunto problema di salute. “Sogno il Festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo coi miei nonni- aggiunge, poi, Alfa-. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche poter cantare. Mi dispiace tanto, non doveva andare così”.

Il giovane artista, reduce dalla partecipazione al Power Hits Estate in partnership con Rtl.102.5, era stato convocato tra i 34 cantanti candidati selezionati per l’audizione live capitolina, ma il suo percorso sanremese finisce sul nascere, a causa dello status in malattia e nonostante la sua dura contestazione social. A quanto pare, quindi, non dovrebbe essere concessa la chance di procrastinare a data da destinarsi la presenza in audizione, per Alfa.

Nel frattempo, si susseguono incessanti i primi spoiler TV di Sanremo 2023. LDA e Gigi D’Alessio permangono in pole position tra i papabili candidati al ruolo di concorrente e la popstar Britney Spears sarebbe, invece, tra i possibili ospiti speciali fortemente voluti dal direttore artistico e conduttore della kermesse, Amadeus.

