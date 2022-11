Sanremo 2023, Amadeus pone un veto/ “Ecco perché elimino i super ospiti…”

Sanremo 2023, Amadeus annuncia la novità dell’evento musicale che concerne i “super ospiti”

Manca sempre meno al via all’atteso Sanremo 2023, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023 al Teatro Ariston, e intanto il numero uno della kermesse, Amadeus, pone un veto sulla quota “super-ospiti” del Festival della Canzone italiana.

L’occasione che il direttore artistico nonché conduttore del Festival della Canzone italiana ha, di anticipare la novità del suo atteso evento ligure, é un intervento concesso in occasione della Milano Music Week, ripreso dall’Ansa. Per l’occasione, il conduttore di RaiUno, nel dettaglio, motiva la scelta di estromettere una data categoria di artisti dalla possibilità di partecipare al Festival come quota “super ospiti”, salvo l’eccezione: “Non avrò super ospiti italiani quest’anno -esordisce Amadeus, tra le dichiarazioni rilasciate in occasione dell’ultimo annuncio pubblico-, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età”. Quello che potrebbe definirsi il veto di Amadeus sui super-ospiti italiani di Sanremo 2023 viene, poi, così snocciolato, dal numero uno del Festival: “Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara”.

Il monito di Amadeus agli artisti

Un intervento importante, quello rilasciato pubblicamente da Amadeus, alla Milano Music Week, che assume via via i toni di una polemica sollevata dallo stesso direttore artistico sulla consuetudine del Festival di Sanremo -protrattasi per anni- di accogliere i “super ospiti italiani” che si rifiutino di mettersi in discussione nella gara: “É chiaro io ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara. Perché oggi nessuno si ricorda di chi è arrivato sesto o settimo in gara”. E, a conclusione dell’intervento, non manca il monito di Amadeus rivolto a tutti gli artisti. Quello di prendere parte al Festival con lo spirito di partecipare e non di vincere la kermesse: “l’artista viene a presentare la sua musica a milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una festa”.

