Sanremo 2023, Amadeus rompe il silenzio sul caso Silvia Toffanin/”Non é detto che…”

Sanremo 2023, esplode il caso Silvia Toffanin

Mentre manca sempre meno al via a Sanremo 2023, Silvia Toffanin diventa un caso mediatico sanremese e Amadeus, incalzato nel merito, interviene fornendo l’ultima verità dei fatti. Il caso ha inizio con l’Ansa che condivide online il comunicato web fornito da Mediaset secondo cui la conduttrice di Canale 5 avrebbe ricevuto l’offerta da parte del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 la proposta di prendere parte alla co-conduzione del prossimo Festival e lei avrebbe poi replicato con un rifiuto. Una notizia smentita, tuttavia, da Rai, che ha chiarito che la trattativa per la co-conduzione del Festival con la Toffanin risalirebbe al 2020. Incalzato sul caso sanremese, in occasione della conferenza stampa che lo ha visto protagonista in vista del L’anno che verrà, l’evento di Rai Uno di benvenuto al nuovo anno 2023, Amadeus fornisce così la realtà dei fatti: “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire il primo mio Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi ‘non me la sento, magari più avanti vediamo‘.”. Le dichiarazioni del numero uno del Festival, poi, proseguono: ” Le porte per quanto mi riguarda per Silvia Toffanin sono aperte”. La Toffanin mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò magari mi dirà di sì”.

Amadeus non chiude le porte a Silvia Toffanin

Insomma, con il nuovo intervento Amadeus non solo tiene a fare chiarezza sul caso sanremese del momento, ma coglie la palla al balzo anche per anticipare che la 73esima edizione del contest sulla Canzone italiana sarà la sua ultima direzione artistica sanremese. ” Ho un rapporto fraterno con Graziellina [manager della Toffanin, ndr] ci sentiamo tante volte e anche per gli auguri, non abbiamo mai affrontato l’argomento Silvia ultimamente. Non è detto non accada in futuro e lo richiederò a Graziella”, conclude infine l’intervento di chiarimento, Amadeus.

