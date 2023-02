Sanremo 2023, chi vince Fantasanremo? / Il Pop di LDA e Paola e Chiara sul podio

Sanremo 2023, LDA é in pole nel Fantasanremo con Paola e Chiara sul podio…

Nel mezzo dell’evento di Sanremo 2023, si infiamma la gara tra i 28 Big in corsa per il titolo di canzone, con LDA e Paola e Chiara sul podio del Fantasanremo. Si tratta del gioco delle scommesse degli appassionati del Festival della Canzone, condotto e diretto artisticamente da Amadeus. Nelle ore che seguono le prime due serate sanremesi, si delinea una prima classifica del popolare Fantasanremo. Relativamente ai punteggi totalizzati dai 28 Big ammessi alla gara della canzone, nel dettaglio, sorprende LDA, sulla scia della polemica web in corso che lo vede sottovalutato dalla sala-stampa nella corsa sanremese.

Il figlio di Gigi D’Alessio si impone sul podio del Fantasanremo e insieme al salvatore del pop c’é anche il duo di sorelle, che torna alla musica in una reunion dalle sonorità che ammiccano alla dancefloor, Paola e Chiara. Tra il figlio di Gigi D’Alessio, il più giovane tra i Big di Sanremo 2023, e le iconiche Paola e Chiara, si posiziona l’outsider sanremese Sethu. Come indicato nel seguente ordine di classifica del Fantasanremo, il gioco di scommesse che impazza tra gli appassionati telespettatori del Festival di Sanremo 2023:

1° LDA: 125 PUNTI

2° SETHU: 115 PUNTI

3° PAOLA & CHIARA: 103 PUNTI

4° MARCO MENGONI: 85 PUNTI

5° COMA_COSE: 77 PUNTI

6° COLLA ZIO: 69 PUNTI

7° MR. RAIN: 65 PUNTI

7° ROSA CHEMICAL: 65 PUNTI

8° MADAME: 60 PUNTI

8 TANANAI: 60 PUNTI

9° LAZZA: 59 PUNTI

10° ARIETE: 57 PUNTI.

Fantasanremo appassiona e intrattiene oltre la gara di Sanremo 2023

Chiaramente, proprio come ogni altra classifica, quella dell’appassionante gioco del Fantasanremo ha i dati in continuo aggiornamento. Particolarmente virale su TikTok e gli altri social, contribuendo così al potenziamento dell’influenza che LDA esercita nel Fantasanremo, é ora il video in cui il fenomeno pop 19enne di Napoli sorprende il suo di conduttori Amadeus e Gianni Morandi. Al termine della sua performance di debutto sanremese, dell’8 febbraio, in un totale look blu che richiama l’amata città di Napoli, il giovane ha indossato un paio di occhiali blu metallici, per fare incetta di punti. E i fan scommettitori che hanno puntato su di lui ora ringraziano, vista la pole position di LDA nel Fantasanremo.

Nel frattempo, inoltre, tra i Big sul podio del Fantasanremo targato Sanremo 2023 LDA e Paola e Chiara entrano a far parte delle tendenze per la musica su YouTube. Accade in data 8 febbraio 2023, con i video delle rispettive canzoni sanremesi: la ballad d’amore autobiografica Se poi domani e la middle-up tempo Furore.













