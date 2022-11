Sanremo 2023 chiude le candidature/ Da Paola e Chiara a Mengoni e LDA: i concorrenti

Sanremo 2023, parte il totonomi dei concorrenti ufficiali: si chiudono le candidature

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023, la cui messa in onda é prevista su RaiUno dal 7 all’11 febbraio 2023, sotto la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, e intanto filtrano LDA, Paola e Chiara e Marco Mengoni nel papabile cast del Festival. Il quarto Festival della canzone italiana diretto e condotto da Amadeus mantiene aperte le candidature dei cantanti e le canzoni al contest della musica italiana, fino alla fatidica data del 28 novembre, scadenza entro e non oltre cui gli aspiranti artisti e brani sanremesi possono proporsi all’ascolto di Amadeus facente capo della commissione sanremese. E per Sanremo 2023 le candidature in corso hanno ampiamente superato quota 1260, un numero record che Amadeus aveva ottenuto nella fase di preparazione per Sanremo 2022. Ad oggi Amadeus si trincera in un silenzio mediatico rispetto ai nomi dei papabili concorrenti di Sanremo 2023, anche se trapelano i nomi dei possibili protagonisti del Festival, che stando alle anticipazioni riprese da Il Messaggero accoglierà 22 artisti Big in gara, che diventeranno in totale 25 con l’aggiunta dei tre attesi vincitori del contest in corso Sanremo Giovani.

Il contest aperto alle Nuove proposte e quindi ai Giovani di Sanremo si chiude ufficialmente con la finale, la cui messa in onda su RaiUno é prevista per il 16 dicembre dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori. E in vista del primo grande appuntamento TV di Sanremo 2023, per la cui occasione potrebbero trapelare anche i nomi dei primi 22 artisti confermati all’evento per la quota Big, intanto parte il totonomi tanto atteso del Festival.

Prima di stilare un elenco dei possibili nomi, una cosa può dirsi certa, però. I telespettatori attivi nel web chiedono a gran voce papà e figlio d’arte Gigi D’Alessio e LDA, sia nell’ipotesi di una partecipazione in solitaria per entrambi che nell’ipotesi di un duetto. Che LDA, reduce dal duetto con Albe, possa debuttare come concorrente e calcare per l’occasione lo stesso palco insieme al padre Gigi D’Alessio non é un’ipotesi azzardata, dal momento che é in cantiere il secondo album in arrivo per il cantautore 19enne e i due D’Alessio sono reduci da un grande traguardo. Si tratta del sold-out raggiunto in occasione della puntata opening del Gigi uno come te: 30 anni insieme, il concerto in onda su Rai Uno e dedicato al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, musicista e cantautore di successo internazionale e ambasciatore della musica della città natale, Napoli. Per la quota ex Amici 21, come LDA potrebbero debuttare a Sanremo anche l’ultimo vincitore del talent di Maria De Filippi, Luigi Strangis, Alex Wyse e lo stesso Albe, fresco di collaborazione con LDA!

Tra i vociferati candidati e papabili concorrenti emergono in queste ore Elodie, Sangiovanni, Paola Turci, Levante, Cosmo, e la rivelazione del rap italiano Lazza (con 17 settimane trascorse al primo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia, con il suo Sirio). E poi, si prevede anche il ritorno di vecchie glorie del Festival come Diodato, Tananai, Boomdabash, Colapesce e Dimartino, Annalisa e di Daniele Silvestri, e le tanto attese “riunite” Paola e Chiara. Ma qualche riserva si scioglie e arrivano dei no. Lo sanno bene i fan di Biagio Antonacci, che ha dato smentita pubblica di una sua partecipazione prevista a Sanremo. E come se non bastasse per la quota “no”, proprio nel backstage del concerto capitolino di Antonacci dello scorso martedì, dove lei é ospite, Laura Pausini fa sapere che non festeggerà il trentennale de La solitudine all’Ariston. Dunque, Sanremo 2023 rinuncia anche alla special guest, ospite, Laura Pausini. Ma non é tutto. Tra i vociferati papabili concorrenti di Sanremo emergono poi Marco Mengoni, Giorgia, Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro, che però ammette: «La gara? Non me la sento». Il cantautore molto probabilmente andrebbe all’Ariston in altre vesti: forse in occasione della serata dei duetti come ospite di Brunori Sas (ormai indicato per certo tra i big), autore per lui del singolo La vita splendida.

Amadeus pronto a fornire le prime grandi anticipazioni TV di Sanremo 2023

In forse invece vi sono i Negramaro, che si preparano a celebrare i vent’anni di carriera. Ma quando saranno comunicati i nomi dei concorrenti ufficiali di Sanremo 2023? A quanto pare Amadeus potrebbe svelare il cast nello studio del Tg1, precedendo così l’ospitata del braccio destro storico Fiorello al debutto di Viva Rai2 il 5 dicembre. Che Fiorello possa lasciare solo, stavolta, Amadeus,al suo quarto Festival? «Sanremo? Sarò in Dad, lo farò a distanza», fa sapere Fiorello ad Aspettando Viva Rai2. Certa é la co-conduzione del Festival di Gianni Morandi, con il quale in queste settimane Amadeus ha messo in moto le riprese dei primi spot sanremesi a Roma e a Napoli, così come la co-conduzione di Chiara Ferragni come madrina della prima e dell’ultima serata sanremesi. Per il 25 novembre, inoltre, Amadeus potrebbe offrire alcune anticipazioni sul Festival, alla Milano Music Week, per poi annunciare l’elenco dei concorrenti sanremesi ufficiali in due puntate: una prima occasione la si prevede per venerdì 2 dicembre, l’altra all’indomani di quest’ultima, nell’edizione serale del tg1.











