Sanremo 2023, classifica sala-stampa premia Mengoni/ Web grida “Boomer”: é bufera

Sanremo 2023, la prima classifica parziale della sala-stampa é oggetto di polemica

Sanremo 2023 ha ufficialmente il via con una prima classifica parziale, stilata dalla sala-stampa, che vede Marco Mengoni in testa -tra i 28 Big in corsa, ed é già polemica! La classifica in questione, sulla base delle performance dei Big al debutto dell’evento, relativamente alla prima serata sanremese del 7 febbraio 2023 é stilata dalla sala-stampa adibita al 73esimo Festival della Canzone italiana in corso. La kermesse vede alla conduzione il direttore artistico Amadeus in collaborazione con Gianni Morandi e la co-conduttrice Chiara Ferragni. Ma da chi é rappresentata la sala-stampa, la cui prima classifica parziale di Sanremo 2023 é ora oggetto di polemica nel web?

La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2023 della carta stampata, tv, radio e web ed é tenuta a votare secondo le modalità indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2023 dall’Ufficio Stampa RAI. La sala stampa è, inoltre, allestita al Casinò di Sanremo. E intanto fa discutere per i posizionamenti assegnati ai Big che -tra i 28 concorrenti di Sanremo 2023 – hanno presentato per la prima volta, al Teatro Ariston, le loro canzoni sanremesi, dando vita ad una guerra online tra generazioni: Generazione zeta vs. Boomer.

Marco Mengoni guida la prima classifica provvisoria dei 14 artisti esibitisi nella prima serata di Sanremo 2023. Una pole position ottenuta con il voto della stampa accreditata al Festival. Al secondo posto troviamo Elodie, terzi i Coma_Cose, quarto classificato Ultimo, quinto Leo Gassmann, sesta Mara Sattei, settimi i Colla Zio. E poi ancora ottavi Cugini di Campagna, nono Mr Rain, decimo Gianluca Grignani. Undicesima Ariete, dodicesimo Gianmaria, tredicesimo Olly, quattordicesima Anna Oxa. Dei piazzamenti che fanno storcere il naso a molti, tra i fruitori di musica e i telespettatori del Festival.

Web critica la sala-stampa del Festival: é scontro Gen Z vs Boomer

Come emerge tra le contestazioni online mosse sulla prima classifica parziale di Sanremo 2023. Tra le critiche avverse alla sala-stampa giudicante della classifica sanremese, fa rumore quella che concerne il posizionamento degli artisti più rappresentativi della Generazione zeta a Sanremo. Questi, in particolare, sarebbero ritenuti fortemente penalizzati nella gara Big di Sanremo 2023, per via di una sala-stampa di altri tempi, o per meglio dire dall’orecchio “Boomer”, che non apprezzerebbe né valorizzerebbe a dovere la compagine degli artisti “Gen Z” al Festival. “Ma chi sono i giornalisti? I Flintstones?”, “Direi che sono un po’ da rivedere i criteri su cui si basano per i loro voti”, si legge tra le contestazioni online. E poi ancora: “Mr Rain al nono posto anche no . . . Nella mia classifica e tra i primi cinque senza se e senza ma”, “Olly penultimo, è semplicemente imbarazzante”. Particolarmente contestata é la posizione di Mr.Rain che figura alle spalle dei Cugini di Campagna.

La classifica della Sala Stampa della prima serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2023 pic.twitter.com/ZaPoQi7D0m — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 8, 2023













