Sanremo 2023: co-conduttrici Paola Egonu e Chiara Francini/ Ospiti Black Eyed Peas

Chi saranno le ultime due co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023?

Domenica, durante il Tg1, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2023, Amadeus, ha dato alcune nuove anticipazioni sull’edizione di quest’anno del contest musicale più apprezzato in Italia! Sono state annunciate ufficialmente le ultime due co-conduttrici che affiancheranno Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston, ovvero l’attrice Chiara Francini e la campionessa di volley Paola Egonu.

Sono state loro stesse ad annunciare la loro presenza al festival di Sanremo 2023 con due video messaggi trasmessi durante il Tg1. “Carissimo Ama e amici del Tg1”, ha esordito Chiara Francini, “domenica scorsa ho ricevuto un vocale dal un numero sconosciuto. Era il tuo Amadeus! E così è cominciata una settimana da 007, nessuno doveva saperlo: ora lo posso dire, ci vediamo a Sanremo Ama! Missione compiuta”. Le fa poi eco Paola Egonu: “volevo farvi sapere che ci vediamo al Festival di Sanremo 2023, un bacio e non vedevo l’ora”. Infine, però, a sorpresa è stato trasmesso anche il messaggio del gruppo che sarà ospite mercoledì all’Ariston, ovvero i Black Eyed Pease: “Verremo al Festival di Sanremo, ciao a tutti!”

Sanremo 2023: chi sono Chiara Francini e Paola Egonu

Dopo i due messaggi delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, ha preso la parola il direttore artistico Amadeus, “due donne meravigliose”, commenta. “Una bravissima e simpaticissima attrice fiorentina come Chiara Francini, insieme a me e Morandi nella serata di venerdì 10 febbraio. E poi la campionessa Paola Egonu, grandissima nel volley, orgoglio italiano, è la co-conduttrice della serata di giovedì 9 febbraio. Sono onorato di averle con me e Gianni”.

Mentre, parlando dei Black Eyed Pease, ospiti per la serata di mercoledì del festival di Sanremo 2023, Amadus spiega che sono passati tre anni da quando sul palco è stato ospitato un gruppo straniero. “Da 25 anni nel mondo della musica”, spiega, “35milioni di dischi e premiati con 6 Grammy Awards: nella serata di mercoledì 8 febbraio i Black Eyed Pease faranno ballare tutto il Festival”. Insomma, con questo annuncio si chiuderebbe l’elenco degli ospiti e dei co-conduttori del festival di Sanremo 2023, mentre chiudendo la chiamata, Amadeus invita all’appuntamento “domani mattina alle 7.15 su Viva Rai 2 con Fiorello“, per altre sorprese sul festival, “così come in settimana ci vedremo ancora al Tg1 per le ulteriori novità”.

