Sanremo 2023, ex Amici tra gli esclusi/Luigi, Alex, Sissi, Sangiovanni, The Kolors ..

Se il Big announcement di Amadeus in vista di Sanremo 2023 appassiona e divide il web, tra le reazioni più disparate, altrettanto discusso é destinata a rivelarsi la lista dei “grandi esclusi” dal Festival condotto e diretto da Amadeus, tra cui sorprende una carrellata di ex Amici.

In occasione dell’annuncio dei 22 Big di Sanremo 2023 – registratosi nell’edizione del Tg1 del 4 dicembre 2022- Amadeus, a margine dell’ascolto ripetuto di 250 cantanti e le relative canzoni candidati al Festival- ha promosso tra gli altri Luca D’Alessio in arte LDA. Per il figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato si tratta del debutto a Sanremo, che consacra il cantautore 19enne come il vincitore mancato di Amici 21, dal momento é l’unico artista uscente del talent di Maria De Filippi a confermarsi all’evento sanremese. Il nome di LDA fa rumore nel web, e non solo per le varie reazioni a caldo sul debutto a Sanremo dopo Amici, ma anche per la lista dei grandi esclusi sanremesi, che trapela da All music Italia. La fonte menziona tra i bocciati a Sanremo 2023 diversi ex competitor di LDA ad Amici 21, quali il vincitore e gli altri finalisti del talent Luigi Strangis, Alex e Sissi. Quest’ultimi due avrebbero tentato un ingaggio di coppia al Festival, un’operazione rivelatasi non riuscita all’ascolto della Commissione di Sanremo 2023, con a capo il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus. E nel web, se da una parte c’é chi si ostina a criticare LDA affibbiandogli l’etichetta di “raccomandato” solo perché figlio di Gigi D’Alessio, dall’altra c’é chi invece riconosce al giovane l’influenza esercitata nell’industria musicale da poco più di un anno a questa parte, in primis con il pieno di ascolti in streaming su Spotify Italia. Tra l’altro resta nelle mani di LDA il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci nella storia di Amici, con un singolo: Quello che fa male.

Per la quota ex Amici di Maria De Filippi, poi, sono tra i bocciati anche SANGIOVANNI e Annalisa, come LDA e Luigi ex pupilli di Rudy Zerbi ad Amici 21. Rimanendo nella zona ex Amici sono fuori gara anche gli ex pupilli di Elisa, THE KOLORS. E per la band del frontman Stash Fiordispino si tratterebbe del quarto no di Amadeus. E non é finita, perché neanche l’altro ex Amici e vincitore di Tale e quale show, ANTONINO, riesce ad accedere al Festival di Sanremo 2023.

A quanto pare neanche l’aiuto del cantautorato di Cristiano Malgioglio é bastato per la promozione dell’ex Amici.

Gli altri esclusi di Sanremo 2023

Tra gli ex X Factor, fanno rumore gli esclusi FRANCESCA MICHIELIN, e MICHELE BRAVI. Tra gli esclusi con alle spalle un Festival condotto da Amadeus, habemus MALIKA AYANE, MATTEO ROMANO, BUGO, DITONELLAPIAGA, gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA (da Sanremo Giovani 2020) e FRANCESCO GABBANI: per quest’ultimo si parla anche di un vociferato ritiro last-minute dalle selezioni delle candidature. Niente Festival di Sanremo 2023 nemmeno per DRUSILLA FOER, il neomelodico partenopeo ANDREA SANNINO, MATTEO BOCELLI e DANIELE SILVESTRI. Il no giunge a quanti pare, inoltre, anche per nomi veterani della musica come FAUSTO LEALI, RICCHI & POVERI, AL BANO e RAF. Tra le collaborazioni non riuscite, emergono ARCO (Alessandro Casillo) con BIG BOY (Sergio Sylvestre), AURORO BOREALO con ELIO, JACK SAVORETTI e SVEGLIAGINEVRA, MARCO GUAZZONE con VALENTINA PARISSE, MYSS KETA e IL PAGANTE, TIROMANCINO con ENULA e ALAN SORRENTI con COMETE. Per la quota band, bocciati sono i NOMADI, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, gli EIFFEL 65 e gli immancabili JALISSE giunti al 26esimo no consecutivo. Per la quota barre e rap, tra i bocciati trapelano BABY K, CLEMENTINO, CHADIA RODRIGEUZ, BEBA, BRESH e SHADE, mentre gli esponenti “indie”, MARIA ANTONIETTA. E la lista “en rose” prosegue poi con le altre escluse PAOLA TURCI, DOLCENERA, SYRIA (che manca dal 2003), SIMONA MOLINARI (assente dal 2013), MIETTA, ELETTRA LAMBORGHINI, SILVIA SALEMI e MARCELLA BELLA.











