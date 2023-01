Sanremo 2023, Fiorello spoilera l’ospite internazionale: chi é?/”Di origini italiane”

Sanremo 2023, Fiorello lancia dei primi spoiler TV sull’ospite internazionale donna

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e Fiorello lancia indizi sull’identikit del primo, forse unico, ospite internazionale atteso al Festival. Quello che si preannuncia essere il nuovo grande spoiler TV -lanciato dal conduttore corteggiato da Amadeus per un ruolo nella conduzione di Sanremo 2023 diretto dal primo- giunge in onda alla nuova puntata di Viva Rai 2 del 26 gennaio 2023. “Amadeus avrebbe dovuto annunciarlo a Domenica In, ma lo dico io adesso”, dichiara tra il serio e il faceto lo showman nel nuovo intervento.

En Plein Air, mentre sfoggia un giubbotto paravento e le fredde temperature sembrano non scalfire la sua inconfondibile e calda verve di One man show, Fiorello poi fornisce ulteriori spoiler TV della grande figura femminile che intratterrà il pubblico di Sanremo 2023.

“Lo dico anche se non dovrei -anticipa quindi con un sorriso malizioso sulle labbra-: a Sanremo ci sarà un super ospite internazionale, donna, di origini italiane”. Insomma, a quanto pare per la quota International special guest, al Teatro Ariston della 73esima edizione del Festival, potrebbe confermarsi una popstar della musica, di fama mondiale. “Ma non è Lady Gaga”, sottolinea poi Fiorello.

Carla Bruni e Madonna: il toto-nomi sull’ospite donna di Sanremo 2023

E mentre sorge spontanea il punto di domanda sull’identità della misteriosa ospite International di Sanremo 2023, viene facile avanzare una prima ipotesi sull’identità top secret. Madonna potrebbe salire sul palco sanremese, date le sue origini nostrane. Ma a bloccare l’entusiasmo dei fan della popstar sarebbe la questione cachet: Madonna Louise Veronica Ciccone, di origini italiane da parte del padre, sarebbe troppo onerosa a spese della produzione del Festival, l’alternativa sarebbe Carla Bruni: secondo l’indiscrezione ripresa dal Corriere, potrebbe duettare con potrebbe duettare con Colapesce e Dimartino.

