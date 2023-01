Sanremo 2023, Gianni Morandi posa con la scenografia/ Fioccano critiche: la polemica

Gianni Morandi presenta la scenografia di Sanremo 2023: web in tilt, abbondano le contestazioni

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e, nell’attesa per il via all’evento dell’anno, Gianni Morandi presenta la scenografia sanremese, scatenando tra le reazioni più disparate, perlopiù critiche. Nelle ultime ore dei giorni che precedono la gara tra i 28 concorrenti Big, chiamati a sfidarsi dal 7 all’11 febbraio 2023 per il titolo della “canzone italiana”, Gianni Morandi posa in un nuovo post su Instagram, piuttosto dibattuto. Si tratta della prima foto che lo immortala mentre mentre calca il palcoscenico del Teatro Ariston, destinato ad accogliere la 73esima edizione del Festival della canzone all’orizzonte. Un’immagine volta a presentare in esclusiva la scenografia di Sanremo 2023: “Il palcoscenico del Festival di Sanremo”, si legge, infatti, nella caption del post che rilascia via social il co-conduttore di Sanremo 2023. E quando é ormai risaputo che Gianni Morandi é ingaggiato come spalla destra, alla conduzione di Sanremo 2023, del conduttore e direttore artistico Amadeus, fioccano le reazioni social a margine della prima foto della scenografia sanremese postata dal cantante.

Gianni Morandi, mano fasciata su Instagram: nuovo intervento?/ "Ho fatto il tagliando": come sta

“Posso dire che assomiglia un po’ all’occhio

del Grande Fratello e a quella del Sanremo

2002?”, si legge tra le reaction rilasciate dagli utenti sotto il post del cantautore promosso a co-conduttore di Sanremo 2023. A primo acchito il sentiment web si direbbe, quindi, critico sulla nuova scenografia del Teatro Ariston, dal momento che i commenti social di dissenso abbandonano, come tra gli altri più aggreganti si rileva l’affondo di un utente: “Il festival di Sanremo, da anni senza fiori e con scenografie futuristiche… sempre uguali”. Insomma, Sanremo 2023 é già motivo di polemica online, per via del suo innesto scenografico. Si tratta di un’opera a prima firma di Gaetano e Maria Chiara Castelli, che il #1 del Festival, Amadeus, definisce una “cupola illuminata”.

Marco Morandi 'bandito' da Sanremo "Tornerò quando non ci andrà Gianni"/ "Sofferto essere 'figlio di'"

Tuttavia, al di là delle prime contestazioni del pubblico tv, sollevatesi anzitempo su Sanremo 2023, Gianni Morandi si direbbe entusiasta all’idea collaborare al fianco di Amadeus alla conduzione dell’evento. Tanto che tra, incurante della polemica in corso, tra le Instagram stories si lascia immortalare in un video con Amadeus mentre i due colleghi amici si preparano in vista delle prove del Festival. E non é la prima volta che il cantante presenzia sul palco sanremese.

Gianni Morandi segna il ritorno a Sanremo 2023

Gianni Morandi prende parte alla kermesse, per ben undici volte, con l’edizione di Sanremo 2023 in arrivo, inclusa. Nel 1987 ha vinto il Festival in un trio d’eccezione insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, con la canzone Si può dare di più. Nel 2022 si è posizionato sul terzo podio, nell’ordine di arrivo dei Big, con Apri tutte le porte. Ma non é tutto. Ha preso parte all’evento, negli anni, anche come timoniere conducendo due edizioni del Festival, nel 2011 e nel 2012. Quest’ultima, quella di Sanremo 2012 ha fatto discutere per il simbolismo di una farfalla in formato tattoo che la co-conduttrice Belen Rodriguez ha sfoggiato sul palco, all’altezza dell’inguine.

Andrea Dianetti è Gianni Morandi, Tale e Quale show/ Non convince: "Bene la voce ma sembri Dracula!"

Nel frattempo, tra i Big in corsa a Sanremo 2023, LDA rompe il silenzio stampa e social sul concept-album del suo nuovo progetto, Quello che fa bene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA