Sanremo 2023: La Sad squalificati dalla gara Big?/ La sentenza di Amadeus

Sanremo 2024, Amadeus risponde via social alla richiesta di espulsione di La Sad

Amadeus replica alla richiesta di Codacons, tra le associazioni a capo dell’accusa, per l’esclusione di La Sad dal Festival di Sanremo 2024. L’occasione che non troppo sibillinamente vedrebbe Amadeus replicare indirettamente alla richiesta di espellere il trio La Sad dalla gara musicale per il titolo della canzone italiana, all’edizione di Sanremo 2024, sembra essere una Instagram story.

LDA: "Ci sono relazioni che non finiscono..."/ Il messaggio del nuovo singolo, "Promesse"

Il post in questione vede Amadeus dirsi contrario al pregiudizio, il che potrebbe voler essere il chiaro messaggio del direttore artistico e conduttore del Festival lanciato a difesa del trio, accusato dalle Associazioni tra gli enti come Codacons di non essere meritevole della qualificazione di concorrente tra i 30 Big previsti. E il riferimento dell’accusa é al messaggio nei testi delle canzoni di La Sad, ritenuto perlopiù un’istigazione alla violenza di genere.

Al Bano: "Credo che Amadeus non abbia ascoltato la canzone..."/ La reazione all'esclusione da Sanremo 2024

“Sono andato a vedere sul vocabolario il significato della parola pregiudizio, opinione preconcetta capace di fare assumere atteggiamenti ingiusti -si legge tra le righe della storia-, ecco perché io non amo le persone che hanno un pregiudizio, verso qualcuno o qualcosa. Prima si ascolta la canzone, si legge il libro, si guarda il film o un programma televisivo e poi si esprime un parere o si giudica, non prima: è sbagliato avere un pregiudizio”. Ma non é tutto.

Fiorello prova a spegnere il fuoco dell’accusa

Perché, inoltre, in un nuovo intervento rilasciato ai microfoni del suo format Viva RaiDue, poi, il co-conduttore confermato al timone di Sanremo 2024, Fiorello, dice la sua sul caso La Sad: “Avete letto quello che dicono su La Sad, che chiedono l’esclusione -fa sapere con il suo inconfondibile sarcasmo, il braccio destro di Amadeus-…Sono dei ragazzi un po’ estroversi. Amadeus li sta tenendo a casa sua, gli sta facendo fare corsi di catechismo”. Quindi, il discorso che sembra voler spegnere il fuoco dell’accusa a La Sad, parte della rosa dei Big di Sanremo 2024, prosegue da parte di Fiorello: “…Stanno facendo un corso di buone maniere da Corrado Augias. E non è finita qui, perché soprattutto gli ha regalato un corso in videocassette: “Come diventare Roberto Sergio in 10 giorni”. La Sad voi li vedete con le creste, ma tra un po’ avranno il panettoncino bianco in testa con gli occhialetti all’AD della Rai. Quindi aspettate e vedrete quello che succederà al Festival”.

Povia, tra gli esclusi di Sanremo 2024/ "Fuori dalla gara, perché non ho amicizie influenti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA