Sanremo 2023: maxi-multa dall’Agcom per pubblicità occulta/ Richiamo per il “caso” Blanco

Festival di Sanremo 2023, Amadeus e Chiara Ferragni “rei” di pubblicità occulta

L’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata forse tra le più viste ma anche tra le più discusse. La kermesse non è nuova polemiche di cornice che chiamano in causa tanto gli artisti in gara quanto i protagonisti chiamati a raccontare la competizione. A distanza di mesi, pare essere arrivata una notizia non proprio delle migliori per quanto visto durante il Festival di Sanremo 2023. Come riporta Il Mattino, sarebbe giunta una corposa multa per la Rai in merito a diverse circostanze non gradite.

L’Agcom avrebbe imposto alla Rai una sanzione di circa 170mila euro per pubblicità occulta durante il Festival di Sanremo 2023. Il provvedimento sarebbe rivolto anche all’utilizzo dominante di Instagram durante la kermesse dai protagonisti sul palco: da Chiara Ferragni ad Amadeus, compreso Gianni Morandi. Nei 5 giorni sanremesi la piattaforma social è stata infatti oggetto di alcuni siparietti divertenti per i personaggi citati, questione che appunto avrebbe portato alla sanzione da parte dell’Agcom. Come riporta Il Mattino, sarebbero cinque gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento della Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, con conseguenti violazioni accertate.

Festival di Sanremo 2023, l’Agcom si pronuncia anche sul “caso” Blanco

La maxi multa alla Rai per il Festival di Sanremo 2023 imposta dall’Agcom è dunque dovuta principalmente all’utilizzo di Instagram durante le dirette come mezzo di intrattenimento per gli spettatori. Amadeus – come racconta il portale – aveva tentato di giustificarsi spiegando come l’utilizzo della piattaforma fosse unicamente legato alla figura di Chiara Ferragni, inevitabilmente legata a quel tipo di contesto in quanto influencer. A quanto pare però, l’Agcom non ha ritenuto valida quella giustificazione agendo di conseguenza dal punto di vista delle ammende. Non è sfuggito al mirino del Consiglio dell’Autorità anche il “caso” Blanco.

Come ampiamente noto, Blanco è stato tra i super-ospiti del Festival di Sanremo 2023; la sua esibizione è stata però caratterizzata da un gesto piuttosto clamoroso. Per questioni di mancanza di audio e problemi tecnici, il giovane artista pensò bene di distruggere la scenografia realizzata proprio per il suo spettacolo. Ebbene, come spiega il sito de Il Mattino, anche per lui sarebbe arrivata una batosta da parte dell’Agcom. L’istituto avrebbe richiamato la Rai appellandosi al mancato rispetto della dignità umana e all’istigazione alla violenza. Inoltre, il richiamo sarebbe riferito anche al mancato rispetto dei vincoli e accordi contrattuali rispetto alla corretta e tutelata diffusione di contenuti nel corso del Festival di Sanremo 2023.











