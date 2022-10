Sanremo 2023, Natalia Estrada nel cast? / Ritorno in TV all’orizzonte nel ruolo…

Natalia Estrada a Sanremo 2023? Il ritorno nel piccolo schermo é preannunciato

Natalia Estrada é prossima al ritorno in TV? Questo é l’interrogativo generale, dal momento che la storica showgirl del piccolo schermo viene ora anticipata come una delle figure femminili di Sanremo 2023. Si parla del quarto Festival della Canzone italiana, curato dalla direzione artistica del conduttore Amadeus e dove, tra gli altri, potrebbe presenziare LDA. La clamorosa anticipazione giunge sul portale web di TvBlog, che, a parole dai toni generici e quindi tenendosi sul vago, parla di un preannunciato ruolo tv previsto per Natalia Estrada al Festival di Sanremo 2023, l’evento ligure in partenza su Rai Uno a partire dal prossimo 7 febbraio e che terminerà l’11 nello stesso mese. Ma che ruolo coprirebbe la showgirl dalle origini spagnole e naturalizzata italiana?

Questo non é dato sapere, ma certo é che Natalia Estrada vanti nel curriculum esperienze lavorative nel ruolo di cantante e ballerina, e quindi di showgirl dal talento poliedrico, che può ben rispondere ai requisiti richiesti dalla produzione Rai per il ruolo di valletta,co-conduttrice e/o ospite speciale a Sanremo 2023.

Nel caso in cui fosse confermata la presenza di Natalia Estrada a Sanremo 2023, inoltre, il direttore artistico Amadeus rilancerebbe un’altra showgirl storica in TV, dopo aver portato con sé sul palco, Sabrina Salerno, al Teatro Ariston della kermesse nel 2020.

Natalia Estrada prossima al ritorno in TV?

L’anticipazione di TvBlog sembra, quindi, non anticipare un ruolo ben definito per ciò il futuro del profilo di Natalia Estrada, la quale é lontana dal piccolo schermo da diversi anni. Tuttavia lo spoiler di un ruolo della spagnola a Sanremo 2023 e l’annesso ritorno al piccolo schermo é da prendersi con le dovute pinze, anche alla luce dell’ultimo intervento TV registrato dalla diretta interessata a Oggi é un altro giorno: “Anche se ricevessi un’offerta pazzesca, un programma sui cavalli oppure uno show importante, mi spaventa il contorno –anticipa, quindi, che non ha intenzione di tornare in TV, se non per delle offerte particolari- : tornare in città, il traffico, le perdite di tempo, le riunioni infinite, le ore in sala trucco. Il mio stile di vita attuale non ha prezzo. Tanti mi dicono ‘Tu sei matta”, ma per me sono matti gli altri”.

Da tempo, Natalia Estrada si dedica al piano B, gestendo un maneggio insieme al compagno Andrea Mischianti, conosciuto 16 anni fa ad una manifestazione a Roma.

Con Mischianti, per il momento, Natalia Estrada non si è ancora sposata e non sembra avere alcuna intenzione di convolare a nozze nel breve termine. “Il matrimonio burocratico non ci interessa, non serve” ha fatto sapere in nome e per conto della coppia, l’ex stella di La sai l’ultima? e il Ciclone.











