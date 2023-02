Sanremo 2023, pronostici e classifica generale dopo le prime due puntate/ Mengoni sempre primo, Elodie sale

Sanremo 2023, pronostici e classifica: Marco Mengoni è il favorito

Archiviate le prime due serate del Festival di Sanremo 2023, abbiamo ormai una panoramica generale delle 28 canzoni in gara. Tutti i Big si sono esibiti una volta e, nella puntata di questa sera, tutti quanti si esibiranno nuovamente con i loro brani. Intanto la puntata di ieri ha visto trionfare Colapesce Dimartino tra i 14 Big che dovevano ancora esibirsi, mentre rimane saldo in testa alla classifica generale Marco Mengoni. E anche i pronostici sembrano, al momento, dare ragione al cantante di Due Vite: quanto sono quotati i 28 Big secondo Sisal Matchpoint dopo queste prime due serate.

Favoritissimo Marco Mengoni, quotato a 1.60 e che stacca nettamente la concorrenza. Secondi Colapesce Dimartino (7.50), terze Elodie e Madame quotate 9.00. Tananai, Lazza e ultimo sono a 12.00, Giorgia e Mr. Rain a 16.00, Coma_Cose a 33.00, mentre Rosa Chemical e Mara Sattei a 50.00. Più distaccato il gruppone quotato 100.00: Colla Zio, Articolo 31, Gianluca Grignani, Paola e Chiara, Modà, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna e Levante. A 150.00 sono quotati gIANMARIA, Ariete e Will, a 200.00 Shari e LDA, mentre chiudono la classifica a 300.000 Anna Oxa, Olly e Sethu.

Sanremo 2023, la classifica generale dopo le prime due serate: domina Mengoni

Questa è, dunque, la classifica dei 28 Big in gara al Festival di Sanremo 2023 secondo i bookmakers. Ovviamente tali pronostici possono essere ribaltati da un momento all’altro ma, al momento, il distacco tra il primo in classifica e i restanti è abissale: Marco Mengoni è dunque il favoritissimo per la vittoria finale, grazie al suo brano Due Vite. L’artista si conferma al primo posto anche nella classifica provvisoria di queste prime due serate, in cui a votare è stata solo ed esclusivamente la sala stampa.

Intanto, ripercorriamo l’intera classifica provvisoria partendo dall’ultimo posto: Sethu, Shari, Anna Oxa, Will, LDA, Olly, gIANMARIA, Modà, Ariete, Gianluca Grignani, Articolo 31, Mr. Rain, Levante, i Cugini di Campagna, Paola e Chiara, Colla Zio, Mara Sattei, Leo Gassmann, Ultimo, Rosa Chemical, Giorgia, Lazza, Coma Cose, Elodie, Tananai, Madame, Colapesce Dimartino, Marco Mengoni.











