Sanremo 2023: salgono i dischi d’oro e platino con Colla Zio/ Lazza in testa e…

Sanremo 2023, Colla Zio si aggiudica il primo disco d’oro: salgono le certificazioni FIMI…

L’ultima edizione del Festival della canzone, Sanremo 2023, fa incetta di dischi d’oro e platino, di cui l’ultima é la nuova certificazione di vendite per Colla Zio, oltre al pluripremiato Lazza. E sulla scia dello spoiler TV che vede, tra gli altri papabili concorrenti Big di Sanremo 2024, imporsi Angelina Mango e Gigi D’Alessio, l’edizione appena conclusa della kermesse musicale per l’elezione della canzone italiana può dirsi particolarmente fortunata, in termini di vendite nell’industria musicali, a beneficio delle proposte musicali sanremesi. Colla Zio con il brano sanremese Non mi va si aggiunge a gIANMARIA e Olly tra i concorrenti del contest “Giovani” di Sanremo 2023, che raggiungono la certificazione di disco d’oro. Nel complesso, relativamente al computo delle certificazioni di disco d’oro e disco di platino certificate da FIMI, é Lazza ad aggiudicarsi il piú alto numero di vendite e annesse targhe certificate dalla Federazione dell’industria musicale italiana.

Debora Oggioni, fidanzata Lazza/ "Grazie per avermi salvato la vita...", quella dolcissima dedica del rapper

Sul totale di 28 concorrenti in gara, tra Giovani e Big, a Sanremo 2023, si registrano ben 27 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Ad ottenere una certificazione FIMI sono ad oggi 21 artisti (su 28 partecipanti di Sanremo 2023) e a non ricevere una targa di vendite sono: Anna Oxa, Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna, i Modà, Sethu, Shari e Will. Le varie certificazioni di disco d’oro e disco di platino sanremesi vedono il secondo classificato a Sanremo 2023, Lazza, sbaragliare la concorrenza della kermesse con all’attivo 5 dischi di platino per le 500.000 copie vendute con Cenere. A seguire troviamo il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni, con 4 dischi di platino per le 400mila copie vendute con Due vite, così come per Mr. Rain con Supereroi. Tananai raggiunge tre dischi di platino con Tango, a quota 300mila copie vendute. 2 disco di platino per Elodie, che con Due ottiene 200mila copie vendute, così come Madame con il singolo Il bene nel male. A ottenere un disco di platino, a quota 100mila copie vendute, sono invece le seguenti proposte sanremesi, di seguito elencate tra le canzoni e i rispettivi annessi cantanti:

Lazza: piovono critiche per la foto con il jet privato/ Il cantante risponde così

Made In Italy – Rosa Chemical

Splash – Colapesce e Dimartino

Duemilaminuti – Mara Sattei

Alba – Ultimo

L’Addio – Come_Cose

Furore – Paola & Chiara

Polvere – Olly.

A raggiungere un disco d’oro, per le 50mila copie vendute, tra le proposte Giovani e Big, sono:

Mare Di Guai – Ariete

Mostro – gIANMARIA

Un Bel Viaggio – Articolo 31

Vivo – Levante

Parole Dette Male – Giorgia

Se Poi Domani – LDA

Terzo Cuore – Leo Gassmann

Non Mi Va – Colla Zio

LEGGI ANCHE:

Debora Oggioni,chi è la fidanzata di Lazza/ Lei:"mi comprendi e mi proteggi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA