Sanremo 2023, scoop di Amadeus/ “Francesca Fagnani sul palco”, e grandi ritorni

Sanremo 2023: Francesca Fagnani co-conduttrice

Nella giornata di domenica 4 dicembre Amadeus ha annunciato i 22 big di Sanremo 2023, che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. “È stata una scelta difficile, ma sono felicissimo di questi 22 cantanti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la discografia, i cantanti, tutti. E’ stato un lavoro meraviglioso. Pensate che ho ricevuto almeno 300 brani”, ha detto Amadeus al Tg1. Venerdì 16 dicembre ci sarà la finale di Sanremo Giovani per completare il cast dei Big. Questa mattina il conduttore di Sanremo 2023 è stato sopite di Fiorello a Viva Rai 2! dove ha rivelato che Francesca Fagnani sarà co-conduttrice in una delle serate del Festival. “Per me è una felicità enorme“, ha detto la giornalista, collegata in video da casa. La conduttrice di Belve dovrebbe essere al fianco di Amadeus mercoledì, giovedì o venerdì, perché per l’apertura e la chiusura di Sanremo è già stata annunciata Chiara Ferragni. Ma non è tutto. Amadeus ha anche svelato che l’esordio dei Cugini di Campagna al Festival di Sanremo avverrà con un pezzo di Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista: “Mi ha affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu. E io l’ho dato ai Cugini di Campagna”.

Manca sempre meno all’inizio messa in onda di Sanremo 2023 e intanto il numero 1 del Festival, Amadeus, sorprende annunciando la set-list dei concorrenti Big sanremesi, tra cui LDA. La rosa dei 22 Big di Sanremo conferma alcuni tra gli artisti più richiesti dal web per il Festival, e non a caso ora – tra le interazioni social più disparate- vede il popolo della rete letteralmente in visibilio, per alcuni nomi tanto attesi, tra cui spopolano via social LDA e Paola e Chiara.

Grandi ritorni, sorprese e debutto al cardiopalmo sono gli ingredienti della lista dei 22 concorrenti Big che intraprendono ufficialmente la gara di Sanremo 2023, la cui messa in onda é prevista su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio 2023. I 22 Big, a cui si aggiungeranno i 6 emergenti di Sanremo giovani, sono così ufficializzati da Amadeus all’edizione in data odierna -4 dicembre 2022- delle 13:30 del Tg1: “La prima cantante in gara è Giorgia, poi gli Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni”-esordisce il numero 1 di Sanremo, Amadeus, per poi proseguire dopo una pausa- “Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo”.

Una scelta difficile ma ben promettente, che rende Amadeus “felicissimo di questi, che chiamo i miei super ospiti”. La 73esima edizione del Festival della canzone italiana, live dal Teatro Ariston, vedrà a grande richiesta dei telespettatori attivi nel web, il fenomeno pop del momento e “vincitore mancato” di Amici 21 from Napoli, LDA. A dispetto dei detrattori e la nomea di “figlio di”, in quanto figlio di Gigi D’Alessio, il cantautore di Quello che fa male si conferma nella line-up dei 22 Big di Sanremo 2023. Un debutto inaspettato nonché un nuovo traguardo per LDA, che a distanza di poco più di un anno dall’esordio TV di settembre 2021- avvenuto con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi- si impone come un giovane grande esponente del cantautorato made in Italy ispirato all’idolo d’oltreoceano Justin Bieber. E i fan del 19enne di Napoli si dicono al settimo cielo! “Wow, vedró Sanremo solo per te!” esclama un commento social aggregante.

fiera di aver creduto in te dal primo giorno ,non si può spiegare la felicità che provo in questo momento 😭💛#lda pic.twitter.com/OWeyRjVxaS — 🔻𝓜𝓲𝓵𝓮𝔂🔻~cado (@Vixeninside) December 4, 2022



Per la quota ritorno a Sanremo, sorprende gli appassionati di Sanremo, il nome del duo pop Paola e Chiara. Le due sorelle milanesi si riuniscono sul palco di Sanremo, per la gioia dei fan, e la reunion segna un grande ritorno al Festival: nel 1997 Paola e Chiara debuttavano nella sezione nuove proposte, dove vincevano con il brano Amici come prima.

Tra i 22 Big, sorprende anche il nome di Gianluca Grignani. Il rocker di Milano torna in gara dopo l’ultima partecipazione del 2015 con il brano Sogni infranti e il duetto in collaborazione con il concorrente Irama nella serata delle cover di Sanremo 2022, sulle note di La mia storia tra le dita. Tra gli artisti favoriti -come trapela dai commenti del web all’annuncio dei 22 big- particolarmente apprezzati sono Giorgia, Marco Mengoni, Anna Oxa e Ultimo. “Da vedere assolutamente!! Ottimi i cantanti” si legge tra i commenti social dei telespettatori entusiasti, su Facebook.

Ma chi trionferà a Sanremo 2023, a prescindere dal sentiment web?











