Sanremo 2023, serata cover/ Diretta, scaletta e cantanti: arriva Eros Ramazzotti

Festival di Sanremo 2023: anticipazioni e diretta serata cover

Venerdì 10 febbraio, alle 20.40, Raiuno trasmette la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 interamente dedicata alle cover e ai duetti. Dopo la presentazione, durante le prime tre serate, di tutte le canzoni in gara, questa sera, Amadeus, con Gianni Morandi, conduce una serata lunga e piena di musica e di ospiti. Sul palco del Teatro Ariston tornano tutti i 28 cantanti in gara che si esibiscono in duetto con degli ospiti sulle note di una cover. Ampia libertà per i cantanti che hanno scelto cover tra i brani più famosi degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e degli anni 2000.

Sul palco, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà un’altra primadonna. Dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu, questa sera, all’Ariston, ci sarà Chiara Francini che, oltre a presentare i cantanti e ad interagire con Amadeus e Morandi, avrà il suo momento con un monologo top secret.

Gli ospiti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2023

La serata delle cover sarà del Festival di Sanremo 2023 sarà dedicato a Peppino Di Capri che riceverà un premio alla carriera. Gli ospiti della serata, poi, duetteranno con tutti i cantanti in gara anche se non sono escluse sorpresa ed esibizioni singole da parte degli artisti più attesi tra cui c’è sicuramente Eros Ramazzotti che duetterà con Ultimo. Tra gli ospiti più attesi sul palco dell’Ariston ci sono Fedez che torna dopo la partecipazione come concorrente in gara a Sanremo 2021.

Attesa anche per la presenza di Emma Marrone, Edoardo Bennato, Le Vibrazioni, Biagio Antonacci, Arisa, Elisa e Noemi. Sul palco, poi, arriverà anche Carla Bruni in veste di cantante per duettare con Colapesce e DiMartino.

La scaletta della serata delle cover del Festival di Sanremo 2023

Ad aprire la serata delle cover Sanremo 2023 sarà Ariete che duetterà con Sangiovanni mentre a chiudere la serata saranno i Colla Zio con Ditonellapiaga sulle note di Salirò di Daniele Silvestri. Ecco la scaletta in ordine di uscita:

1. Ariete / Sangiovanni (Cerco un centro di gravità permanente)

2. Will / Michele Zarrillo (Cinque giorni)

3. Elodie / Big Mama (American woman)

4. Olly / Lorella Cuccarini (La notte vola)

5. Ultimo / Eros Ramazzotti (medley)

6. Lazza /Emma /Marzadori (La fine)

7. Tananai / Biagio Antonacci Don Joe (Vorrei cantare come Biagio)

8. Shari /Salmo (medley Zucchero)

9. Grignani / Arisa (Destinazione paradiso)

10. Leo Gassmann / Edoardo Bennato (medley)

11. Articolo 31 / Fedez (medley)

12. Giorgia / Elisa (Luce, Di sole e d’azzurro)

13. Colapesce Dimartino /Carla Bruni (Azzurro)

14. I Cugini di campagna / Paolo Vallesi (La forza della vita, Anima mia)

15. Mengoni / Kingdom choir (Let it be)

16. Gianmaria / Manuel Agnelli (Quello che non c’è)

17. Mr. Rain / Fasma (Qualcosa di grande)

18. Madame / Izi (Via del campo)

19. Coma cose / Baustelle (Sarà perché ti amo)

20. Rosa Chemical / Rose Villain (America)

21. Modà /Vibrazioni (Vieni da me)

22. Levante / Renzo Rubino (Vivere)

23. Oxa / Ilrjard Shaba (Un’emozione da poco)

24. Sethu / Bunker 44 (Charlie fa surf)

25. LDA / Britti (Oggi sono io)

26. Mara Sattei / Noemi (L’amour toujours)

27. Paola e Chiara / Merk e Kremont (medley)

28. Colla Zio / Ditonellapiaga (Salirò)

Per seguire la serata delle cover del Festival di Sanremo 2023 basta sintonizzarsi su Raiuno. Per seguire, invece, la diretta streaming, è necessario collegarsi al siro Raiplay.











