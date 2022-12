Sanremo 2023, Silvia Toffanin nel cast?/ Lei declina l’invito: il motivo

Sanremo 2023, Silvia Toffanin é nel cast degli ospiti speciali? La verità in un comunicato

Mentre si fa sempre più vicina la data del via all’atteso Sanremo 2023, diviene più insistente la voce che vedrebbe Silvia Toffanin prossima ad un ruolo tv al Festival. A quanto pare, stando alle ultime anticipazioni TV, la popolare conduttrice Mediaset é indicata per un ruolo inedito al timone del Festival di Sanremo, come figura femminile di punta della kermesse tra le vallette e più in generale tra gli ospiti, nel cast di Sanremo 2023. E in queste ore segnate dal clima festivo tra il Natale 2022 e l’Epifania 2023, passando per il Capodanno 2023, la pagina Instagram ufficiale delle reti Mediaset parla in nome e per conto della timoniera di Verissimo e moglie del vertice aziendale, Piersilvio Berlusconi, rispetto alla voce circolante del web , che la vedrebbe prossima al debutto nella TV di Stato competitor , per Sanremo 2023.

Stando alla replica di Qui Mediaset, nel dettaglio, quindi, a Silvia Toffanin l’offerta di presenziare a Sanremo 2023 é pervenuta, ma la conduttrice Mediaset ha declinato l’offerta, e per un motivo molto semplice. “Fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sara’ presente alla manifestazione”- si legge tra le righe del comunicato Instagram di Qui Mediaset, in nome e per conto di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin dà la priorità al suo ruolo

Il comunicato rivelatore, poi, prosegue con ulteriori dettagli sul conto della popolare vip Mediaset: ” È vero che la proposta le e’ stata fatta ed e’ vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata alle prese con la conduzione del suo format in onda su Canale 5, Verissimo“. Insomma, sembra proprio che la conduttrice e volto tv sia intenta a dare priorità assoluta all’incarico Mediaset che la vede timoniera di Verissimo, tanto da rinunciare alla chance dalla partecipazione a Verissimo.

