Sanremo 2023, Suzuki Stage e alla Costa Smeralda/ Gli ospiti del gran finale

Festival di Sanremo 2023, siamo infine arrivati alla serata finale, ma prima di scoprire chi sarà il migliore (o la migliore) artista del panorama italiano c’è ancora la possibilità di godersi gli spettacoli collaterali e le ultime esibizioni! Anche quest’anno, infatti, Sanremo 2023 prevede un nutrito elenco di esibizioni al Suzuki Stage, in Piazza Colombo nelle vicinanze dell’Ariston, e sulla nave da crociera Costa Smeralda attraccata nel porto della città per tutta la durata della kermesse.

Questi eventi collaterali potranno essere seguiti dai telespettatori attraverso collegamenti in diretta, mentre l’accesso in presenza è riservato solo ad alcune persone. In particolare nella giornata di oggi, quella che vedrà il gran finale dell’evento musicale più seguito e atteso di tutta Italia, il programma del Suzuki Stage di Piazza Colombo prevede un’ultima presenza dei Gemelli di Guidonia, una costante di questi cinque giorni di eventi collaterali, al fianco di Achille Lauro. Invece a bordo della nave da crociera Costa Smeralda si esibirà ancora una volta Salmo, che aveva presenziato già nella giornata di martedì scorso.

Sanremo 2023, gli ultimi ospiti al Suzuki Stage e alla Costa Smeralda

Anche questa quinta e ultima serata di Festival di Sanremo si conferma dunque ricca di eventi collaterali che non mancheranno di stupire e coinvolgere sia il pubblico in presenza sia i telespettatori comodamente seduti nelle loro case. Il Suzuki Stage in Piazza Colombo e la nave da crociera Costa Smeralda mostrano ancora una volta un programma capace di arricchire l’evento principale, che nella serata di oggi vedrà come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni.

Questa quarta serata di Sanremo 2023 vedrà come ospiti nientemeno che Gino Paoli e Ornella Vanoni, e a livello internazionale ospiterà anche i Depeche Mode. Sul palco dell’Ariston sarà presente anche l’attrice Luisa Ranieri. A votare i ventotto artisti saranno la Giuria demoscopica (33%), la Giuria della sala stampa (33%) e il pubblico a casa tramite televoto (34%). In seguito alle votazioni sarà stabilita la classifica finale a cui farà seguito una nuova votazione, che azzererà le precedenti, per i primi cinque classificati. Ancora una volta, in questa fase i voti saranno distribuiti tra Giuria demoscopica (33%), sala stampa (33%) e pubblico tramite televoto (34%). A questo punto sarà stabilita la canzone vincitrice di Sanremo 2023.

