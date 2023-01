Sanremo 2023, svelati i duetti cover/ Tra ex Amici Arisa, Cuccarini e LDA cantano…

Sanremo 2023, LDA canta con Alex Britti tra i volti di Amici: gli spoiler sui duetto cover con Arisa, Lorella Cuccarini e…

C’é grande attesa per il via a Sanremo 2023, di cui dopo gli ufficiosi spoiler Amadeus e Gianni Morandi svelano i duetti cover, che includono ex Amici come LDA, Arisa e Lorella Cuccarini. Ebbene sí, mentre i telespettatori e fruitori di musica si dicono impazienti di assistere alla gara dei 28 Big, tra i cantanti e le canzoni ammessi al Festival per il titolo della Canzone italiana, in diretta a Viva Rai 2 -format condotto da Fiorello, il numero 1 del Festival rompe il silenzio sulla quarta serata sanremese e i suoi protagonisti, da registrarsi il 10 febbraio 2023. Nell’intervento rivelatorio, il direttore artistico e conduttore del Festival, in collaborazione con il co-conduttore del Festival, Gianni Morandi, quindi confermano alcuni duetti e al contempo sconfessa delle anticipazioni che negli ultimi giorni erano stati dati in pasto al gossip made in Italy da fonti più o meno vicine alla produzione della kermesse ligure.

Alla serata cover, che chiama ciascuno dei 28 Big ad eseguire in duetto con un ospite al Festival una cover sulle note di un brano originale pubblicato negli anni a cavallo tra le decadi ’60, ’70, ’80, ’90, ‘2000, Anna Oxa fa coppia con il deejay iLjard Shava in Un’emozione da poco. Ariete porta l’ex Amici 20 Sangiovanni nella cover ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato. Gli Articolo 31 unisce le forze con Fedez in un medley dell’artista Big in corsa, di Articolo 31; Colapesce Dimartino si accoppia con Carla Bruni in ‘Azzurro’ di Adriano Celentano; i Colla Zio con Ditonellapiaga propongono ‘Salirò’ di Daniele Silvestri; i Coma_Cose con i Baustelle invece cantano ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri; Elodie fa squadra con BigMama in ‘American Woman (il brano dei The Guess Who, poi ripreso da Lenny Kravitz).

Gianluca Grignani canta con l’insegnante di canto ad Amici 22 di Maria De Filippi in corso, Arisa, la canzone ‘Destinazione Paradiso’ dello stesso Grignani; Gianmaria si propone con Manuel Agnelli in ‘Quello che non c’è’ degli Afterhours; Giorgia duetta con Elisa in un medley di ‘Luce’ e ‘Di sole e d’azzurro’ (i brani con cui le cantautrici trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001). LDA duetta con Alex Britti in Oggi sono io. E ancora, poi, i Cugini di Campagna duettano con Paolo Vallesi in un medley tra ‘La forza della vita’ e ‘Anima mia’, riproposti dai rispettivi repertori; Lazza si presenta con Emma Marrone, ex Amici 9, e il primo violino della Scala di Milano Laura Marzadori sulle note di ‘La fine’ di Tiziano Ferro; Leo Gassmann fa squadra con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo in un medley dello stesso Bennato. Infine, tra i duetti cover svelati di Sanremo 2023 a breve in partenza live al Teatro Ariston, Levante duetta con Renzo Rubino in una cover di ‘Vivere’ di Vasco Rossi; Madame duetta con Izi ‘Via del Campo’ di Fabrizio De Andrè; Mara Sattei con Noemi ‘L’amour toujour’ di Gigi D’Agostino; Marco Mengoni con il Kingdom Choir ‘Let it be’ dei Beatles; i Modà fa squadra con Le Vibrazioni in ‘Vieni da me’ degli stessi Modà; Mr. Rain in duetto con Fasma propone ‘Qualcosa di grande’ dei Lunapop; Olly porta sul palco l’insegnante di canto ad Amici 22, Lorella Cuccarini, per la cover di ‘La notte vola’ della stessa Cuccarini; Paola & Chiara duettano con Mark & Kremont in un medley di Paola & Chiara; Rosa Chemical stringe le forze con Rose Villain ‘America’ di Gianna Nannini; a Sanremo 2023, Sethe con Bnkr44 ‘Charlie fa il surf’ dei Baustelle; Shari con Salmo un medley di Zucchero Fornaciari; Tananai con Don Joe duettano in ‘Vorrei cantare come Biagio’ di Simone Cristicchi; Ultimo chiude la set-list dei duetti-cover con Eros Ramazzotti in un medley di Eros Ramazzotti. Will si unisce a Michele Zarrillo, in Cinque giorni dell’ospite.

La scelta Big della serata cover di Sanremo 2023

Comuni denominatori, tra le varie configurazioni di duetto ufficiali, spoilerati della serata cover di Santo 2023, sono la presenza di diversi volti noti del talent di Maria De Filippi, Amici, e la scelta di proporre dei pezzi tratti dal proprio repertorio, da parte del Big e/o l’ospite previsto al Festival.

Di seguito, ricapitolati in sintesi, i duetti ufficiali dela serata cover di Sanremo 2023:

