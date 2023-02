Sanremo 2023, terza serata/ Diretta, scaletta e cantanti: arrivano i Maneskin

Festival di Sanremo 2023: diretta e anticipazioni

Il Festival di Sanremo 2023 torna in onda oggi, giovedì 9 febbraio, alle 20.40 su Raiuno, subito dopo il consueto appuntamento con Prima Festival, con la terza ed imperdibile serata. Dopo le prime due serate nel corso delle quali i cantanti in gara si sono esibiti in due gruppi separati giudicati solo dalla sala stampa. oggi, sul palco del Teatro Ariston, si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara e saranno giudicati anche dal pubblico che avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. Sarà una serata di grande musica durante la quale Amadeus sarà affiancato non solo da Gianni Morandi, ma da una prima donna assoluta.

Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, sul palco del Teatro Ariston arriva una campionessa indiscussa dello sport italiano come Paola Egonu, considerata una delle giocatrici di pallavolo più forti degli ultimi anni. Per una sera, la Egonu lascerà a casa la divisa della propria squadra per indossare l’abito da sera e trasformarsi in conduttrice.

Gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2023

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 sarà lunga e ricca di musica. Oltre alle 28 canzoni in gara, il pubblico avrà modo di ballare, cantare e divertirsi insieme ai tantissimi ospiti. Direttamente dagli Stati Uniti dove hanno partecipato alla serata dei Grammy, gli Oscar della musica, sul palco del Teatro Ariston arrivano nuovamente i Maneskin. Dopo aver trionfato nel 2021 ed essere stato ospiti della scorsa edizione del Festival, i Maneskin hanno accettato nuovamente l’invito di Amadeus e, questa sera, si esibiranno insieme a Tom Morello sulle note di Gossip.

Spazio, poi a Peppino Di Capri che riceverà un importante riconoscimento alla sua straordinaria carriera. Dopo aver cantato con Albano e Gianni Morandi, inoltre, questa sera, dovrebbe tornare all’Ariston anche Massimo Ranieri che, con Rocio Munoz Morales, presenterà il nuovo programma Gli italiani hanno sempre ragione. Spazio, poi, a Gianni Morandi che duetterà con Sangiovanni sulle note di Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte.

La scaletta dei cantanti della terza serata del Festival di Sanremo 2023

La gara entra nel vivo e, dopo la presentazione di tutte le canzoni durante le prime due serate, questa sera, sul palco del Teatro Ariston si esibiscono tutti i 28 cantanti in gara. Ecco la scaletta in ordine di uscita:

Paola e Chiara Mara Sattei Rosa Chemical Gianluca Grignani Levante Tananai Lazza LDA Madame Ultimo Elodie Mr. Rain Giorgia Colla Zio Marco Mengoni Colapesce Dimartino Coma_Cose Leo Gassmann I Cugini di Campagna Olly Anna Oxa Articolo 31 Ariete Sethu Shari gIANMARIA Modà Will

La terza serata di Sanremo 2023 si preannuncia assolutamente imperdibile. Per seguirla basta sintonizzarsi su Raiuno a partire dalle 20.40 o collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione per seguire la diretta streaming.











