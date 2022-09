Sanremo 2023: Tiziano Ferro tra i ritorni con Paola e Chiara, debutto per LDA/Il cast

Sanremo 2023, Tiziano Ferro verso la gara come concorrente: spunta il cast dei cantanti ufficiosi con LDA

Quando si fa ormai sempre più vicina la nuova edizione di Sanremo, Sanremo 2023, ovvero il quarto Festival della canzone italiana consecutivo condotto da Amadeus, spuntano in rete i nomi di Tiziano Ferro e LDA passando per Paola e Chiara tra i papabili concorrenti della kermesse. L’evento dedicato alla canzone made in Italy, attesa sul palco del Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio -con tanto di conduzione di Amadeus condivisa con Chiara Ferragni alla prima e all’ultima serata sanremese, vedrebbe ora Amadeus in fase di trattative aperte per l’ingaggio, nel cast dei cantanti in gara, di Tiziano Ferro. Per la prima volta dopo anni, secondo Il messaggero, Tiziano Ferro sarebbe voluto a Sanremo 2022 come cantante in gara e non come ospite speciale e con un brano che vanterebbe la firma del cantautore Brunori Sas, il quale é emerso alla prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi in corso per la cover registrata dal concorrente e allievo di Rudy Zerbi, Aaron Cenere, sulle note di Per due che come noi.

Sanremo 2023: Gigi D'Alessio e LDA insieme/ Amadeus chiede Britney Spears ospite

Luigi Strangis tra gli altri concorrenti ufficiosi, dopo Amici 21 con LDA

Ma non é tutto. Perché, inoltre, secondo la medesima fonte di notizie sono ufficiosi, in lizza per il titolo di cantanti concorrenti a Sanremo 2023, tra gli altri, il fenomeno pop di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, che nella scuola di Canale 5 ha registrato il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunto nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi, e non solo. Date quasi per confermate nel cast di Sanremo 2022 il duo femminile di sorelle e icone del pop Paola e Chiara. E ancora, tra gli altri concorrenti ufficiosi di Sanremo 2022 spuntano oltre a Paola e Chiara con un brano di Max Pezzali; Paola Turci fresca di matrimonio con Francesca Pascale; i Pinguni Tattici Nucleari nella loro formazione al completo (che per il momento si tengono ben lontani da una possibile separazione del gruppo quindi); Levante; Marco Mengoni, Ariete, Manuel Agnelli, Ghali, Bresh Mara Sattei, Annalisa, Albano, Ron, Marcella Bella ed a sorpresa anche Alessandra Amoroso per la sua prima volta. Dell’ultima edizione del talent di Canale 5 di cui sono stati partecipanti LDA e l’Amoroso, Amici, Amici 21, sarebbe ufficioso anche il nome di Luigi Strangis, ultimo vincitore del talent di Maria De Filippi.

LDA conquista VEVO/ Il nuovo traguardo dopo Amici 21!

Luigi Strangis e LDA possono dirsi tra i cantanti attesi a Sanremo 2023 più richiesti dal pubblico TV , o almeno stando a quanto emerge dal sentiment social dell’ultimo periodo in vista della kermesse, complice la loro esperienza TV intrapresa ad Amici 21 di Maria De Filippi che li ha visti inseguire il loro sogno di fare musica combattendo gli avversari in un’alchimia di voci e stili, pop-rock, magica, come accaduto nel duetto inciso per la cover di Se piovesse il tuo nome di Elisa. Una performance che resta indelebile nella memoria dei fandom dei due giovani cantautori.

LEGGI ANCHE:

LDA live rinviati:"Motivi indipendenti dalla mia volontà"/ C'entra Sanremo 2023?

© RIPRODUZIONE RISERVATA