Sanremo 2024, 1a serata/ Diretta, scaletta, cantanti e ospiti: Amadeus al via con Marco Mengoni

La lunga attesa è finita: oggi 6 febbraio ha ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2024. A partire dalle 20.30 su Rai Uno, Amadeus conduce la prima serata della kermesse canora che quest’anno vede in gara ben 30 cantanti (record assoluto per il festival!). Una serata che si aprirà con la fanfara dei Carabinieri che eseguirà La Fedelissima, poi Amadeus presenterà il co-conduttore di questo primo appuntamento: Marco Mengoni.

Il vincitore di Sanremo 2023 si esibirà nella sua Due Vite, poi resterà al fianco di Amadeus per tutta la serata, vestendo i panni di conduttore. Tornerà però ad esibirsi nel corso della serata in alcuni dei suoi maggiori successi.

Parlando degli ospiti musicali della prima serata di Sanremo 2024, Mengoni non sarà l’unico ad esibirsi. Lazza si esibirà dal palco esterno, il Suzuki Stage di Piazza Colombo, mentre Tedua dalla Costa Smeralda e tornerà poi ospite anche nella serata di sabato. Intorno alle 22:30 ci sarà poi l’intervento di Daniela Di Maggio, mamma di Giovan Battista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli, per strada, dopo un litigio. Il ragazzo, anche conosciuto come Giogiò, suonava nell’orchestra sinfonica di Sanremo.

Ci sarà sul palco di Sanremo 2024 anche un’ospite sportiva: si tratta di Federica Brignone, grande campionessa di sci che annovera 63 podi e 24 vittorie in Coppa del mondo. Inoltre è stata la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale.

Sanremo 2024, scaletta e ordine cantanti della prima serata

La scaletta ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo 2024, con i 30 cantanti in gara in ordine di uscita, vede l’attrice-cantante Clara ad aprire il festival e la giovane promessa Il Tre a chiuderlo.

Clara – “Diamanti grezzi”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

La Sad – “Autodistruttivo”

Irama – “Tu no”

Ghali – “Casa mia”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Annalisa – “Sinceramente”

Mahmood – “Tuta gold”

Diodato – “Ti muovi”

Loredana Berté – “Pazza”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Angelina Mango – “La noia”

Il Volo – “Capolavoro”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Emma – “Apnea”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Mr.Rain – “Due altalene”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Gazzelle – “Tutto qui”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Rose Villain – “Click boom!”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Maninni – “Spettacolare”

Alfa – “Vai!”

Il Tre – “Fragili”

