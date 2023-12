Sanremo 2024, 8 concorrenti provengono da Amici di Maria De Filippi/ Da Alessandra Amoroso, Annalisa, a Emma

Sanremo 2024: almeno 8 Big provengono da Amici

Amadeus ha annunciato al TG1 quali sono i 27 Big in gara a Sanremo 2024, di questi almeno 8 provengono da Amici di Maria De Filippi. Il talent show, dunque, si è distinto ancora una volta in quanto a talenti che hanno poi spiccato il volo giungendo sul palco dell’Ariston.

Come riporta Biccy: “Ci sarà Alessandra Amoroso (al suo debutto, non ha mai partecipato al Festival di Sanremo), ma ci saranno anche Annalisa, i The Kolors e Angelina Mango (che sono reduci da un’estate infuocata a colpi di hit), il gradito ritorno di Irama, quello di Sangiovanni e infine anche Emma che è stata in gara nel 2022, ospite di duetto con Lazza nel 2023 e di nuovo in gara nel 2024. Chiude Maninni, che ad Amici ha partecipato alla 16esima edizione col suo nome vero Alessio Mininni.” Insomma, non si può certo dire che il programma non metta a frutto il talento e le potenzialità dei suoi allievi.

I Jalisse, duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, non parteciperanno al Festival 2024 per l’ennesima volta. Per gli artisti, infatti, si tratta del 27° no consecutivo e non hanno infatti nascosto la loro amarezza e delusione.

I Jalisse con un post su Instagram hanno reagito all’esclusione dalla kermesse canora dichiarando: “27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti” aggiungendo poi diversi hashtag #artigianidellamusica #maimollare #passioneperlamusica #conarcoefrecce #fiumidiparole #eurovisionsongcontest #sanremo #27 #lavoro #jalisse #costanza #sorriso”. La delusione è dunque abbastanza evidente, ma come hanno spesso rivelato nelle interviste, il duo canoro non si arrenderà. Si ripresenteranno il prossimo anno con un nuovo inedito? Non rimane che attendere.

