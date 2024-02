SANREMO 2024, A CHE ORA FINISCE?/ Gli orari della seconda serata del Festival

Sanremo 2024, a che ora finirà la seconda serata? Il Festival di Sanremo 2024 ha preso il via il 6 febbraio e si protrarrà fino a sabato 10 febbraio 2024 presso il Teatro Ariston. Amadeus è sia il conduttore che il direttore artistico per la quinta volta consecutiva, e questa potrebbe essere la sua ultima edizione. Oltre a lui, ci sono co-conduttori e co-conduttrici: Marco Mengoni ha affiancato Amadeus nella prima serata, mentre nella seconda, trasmessa stasera ovvero mercoledì 7 febbraio, sarà Giorgia a condividere il palco con Amadeus.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 inizia alle 20.40, trasmessa su Rai1. Come consuetudine, prima di Amadeus ci sarà il PrimaFestival, condotto da Paola e Chiara con le incursioni di Mattia Stanga e Daniele Cabras, entrambi ben noti nel mondo del web. Il PrimaFestival, in onda dalle 20.30 alle 20.40, è un breve pre-show che offre anticipazioni, immagini e interviste esclusive in vista della serata principale condotta da Amadeus e Giorgia.

SANREMO 2024, STASERA 15 CANTANTI IN GARA

La seconda serata del Festival di Sanremo si concluderà intorno all’1.30 del mattino. Subito dopo, gli appassionati potranno continuare a seguire l’atmosfera del Festival con Fiorello nel DopoFestival di Viva Rai2 Viva Sanremo. Questo post-show, condotto da Rosario Tindaro Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Alessia Marcuzzi, non sarà un semplice DopoFestival, ma un vero e proprio spettacolo che analizzerà e commenterà gli eventi della serata. Dall’1.30 alle 2.25 sarà trasmesso VivaRai2…Viva Sanremo!, e verrà replicato su Rai2 alle 7.15 del giorno successivo, sostituendo la normale programmazione di Viva Rai2.

La prima serata del Festival di Sanremo è terminata pochi minuti dopo le 2 di notte, Amadeus aveva anticipato come, essendo prevista l’esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara, ci sarebbe stato da aspettare notte fonda per conoscere la prima classifica. La scaletta della seconda serata, con 15 cantanti in gara, partirà dunque con l’esibizione di Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole” e si chiuderà con Clara e la sua “Diamanti grezzi” che ha invece aperto la prima serata inaugurando ufficialmente Sanremo 2024.











