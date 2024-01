Sanremo 2024, al via le prove/ Angelina Mango e Emma Marrone tremano, Geolier é il favorito e…

Sanremo 2024: Angelina Mango con gli ex Amici Emma Marrone e Alessandra Amoroso registrano le prove con l’orchestra e…

Sale l’attesa generale per il via al Festival di Sanremo 2024 e intanto, nella sede Rai di Saxa Rubra con Angelina Mango, Emma Marrone e Sangiovanni tra gli ex Amici e Geolier tra gli altri Big in corsa, si tengono le prime prove generali con l’orchestra per l’evento festivaliero. Il Festival della Canzone italiana é previsto all’edizione di Sanremo 2024 dal 6 al 10 febbraio 2024 prossimi, in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming sul portale web Mediaset infinity. La competizione, ancor prima che abbia ufficialmente inizio nel prossimo mese, di fatto si accende in seduta delle prove previste per i concorrenti Big ammessi alla gara per testare il terreno della kermesse. All’unione musicale con i musicisti che compongono un importante organo del Festival. Ossia l’orchestra e i suoi musicisti, chiamati ad accompagnare sotto la direzione di un direttore orchestrale i vari artisti, tra i 30 Big attesi alla competizione per il titolo della canzone italiana.

Per la quota Big competitor, ai sondaggi aperti online che chiamano l’occhio pubblico a esprimere una preferenza musicale al titolo di papabile vincitore sanremese, particolarmente favoriti per la quota ex Amici sono Angelina Mango, Sangiovanni e Alessandra Amoroso. Tra gli altri Big in corsa habemus Geolier, anche se tra le dichiarazioni dei concorrenti rilasciate dopo le prime prove il rapper napoletano si direbbe il vincitore preannunciato. Favorito tra i candidati alla vittoria sanremese, visti soprattutto i risultati edificanti che lo rendono il re delle vendite nelle classifiche di album e singoli nel 2023 oltre che le sue dichiarazioni alle prime prove di Sanremo 2024 con l’orchestra.

Così come si registra da parte dei Big, tra i più significativi tra i vari interventi a mezzo Rainews sulle prove, le ex Amici Angelina Mango e Emma si dichiarano piuttosto provate dalle emozioni al cardiopalmo vissute nel pre-Festival. “Ho tremato dall’inizio alla fine”- ammette la figlia d’arte del compianto Pino Mango

Che a Sanremo 2024 propone l’uptempo La noia. Con lei anche l’altra ex Amici, Emma Marrone ha vissuto come la sensazione di tremare, anche se alla fine delle prove sanremesi dichiara che le avrebbe sostenute ancora tante altre volte.

Particolarmente vincente tra gli ex talenti di Amici (dove si infiamma il caso Mew e Matthew) può dirsi il candidato Sangiovanni, che al termine delle sue prove con l’orchestra di Sanremo 2024 fa sapere: “Questa canzone è nata l’estate scorsa, ero a Los Angeles,una sera, l’ho scritta con la luce spenta in mezzo alle candele. Ho deciso di liberarmi di sassolini che non mi facevano andare avanti”. La proposta del vincitore di canto ad Amici 20 é la canzone “Finiscimi”. Un brano che potrebbe ispirarsi alla rottura del cantante con la ballerina Giulia Stabile conosciuta proprio al talent show, ma non solo: “Scrivendo questa canzone sono riuscito a superare un momento brutto”.

Geolier é il vincitore annunciato?

Ed é poi la volta dell’altra ex Amici, vicina all’esordio festivaliero di Sanremo 2024, Alessandra Amoroso che anticipa una svolta di vita e carriera: “Si riempie tutto di magia, quella è la tua canzone, che poi diventa nostra, e poi loro”. All’Ariston Alessandra canta “Fino a qui”.

E tra gli altri artisti Big, annunciati come i favoriti candidati alla vittoria di Sanremo 2024, spicca infine Geolier, che incalzato nel post prime prove sanremesi s’impone come il più ben promettente Big festivaliero con la proposta napoletana I’ p’ me, tu p’ te: “La prova con l’orchestra è stata spettacolare – dichiara con fierezza del pezzo ispirato alla sua amata, la città di Napoli e in lingua napoletana, I’p’me e tu p’ te- perché il pezzo prende +10 punti con l’orchestra. Ma tutti i pezzi, non solo il mio. Facendo di solito beat making, con gli strumenti reali dà tutta un’altra emozione”.

