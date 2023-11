Sanremo 2024: Alex Wyse eliminato, bocciato a Sanremo Giovani/ La reazione dell’ex Amici é social

Sanremo 2024: Alex Wyse di Amici 20 é escluso, tra i concorrenti di Sanremo Giovani

8 tra le 49 proposte in lizza superano la fase preliminare per la finale di Sanremo Giovani, in vista della decretazione dei Big di Sanremo 2024, e tra i primi non figura Alex Wyse, ex Amici. Il fu concorrente storico all’edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi vinta da Luigi Strangis e da cui nasceva il fenomeno pop LDA, Alex Wyse, é infatti uno tra le 48 proposte musicali eliminate dall’ultima sessione preliminare, in vista della puntata finale di Sanremo Giovani. La gara nella gara di Sanremo 2024 che, il prossimo 19 dicembre 2023, decreterà tre vincitori come le proposte giovani da aggiungersi ai Big del Festival della canzone atteso tra il 6 e il 20 febbraio 2024.

In occasione della finale di Sanremo Giovani, a cui inaspettatamente per il popolo nel web non può prendere parte Alex Wyse dopo l’esordio TV in musica ad Amici 20, agli 8 finalisti si aggiungono in gara anche 4 nuove proposte musicali del circuito Area Sanremo. E, sulla scia delle contestazioni che nel web gli utenti sollevano in una totale disapprovazione della eliminazione dell’ex Amici da Sanremo Giovani, non si fa attendere neanche la reazione dello stesso Alex Wyse: “Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri“, scrive l’ex Amici 20, in un messaggio rilasciato via social, la mention di una frase tra i lyrics nel suo singolo Accade.

Alex Wyse e le dichiarazioni inaspettate sulla competizione

E, tra una prova e l’altra sostenuta nella gara di Sanremo Giovani, in un’intervista concessa a Superguida TV Alex Wyse palesava di competere in modo sano, con lo spirito di partecipare: “Sanremo è sicuramente un bello step. Io sono qui per cantare sono contento” -dichiarava, per poi ricordare l’esordio ad Amici – “Un’esperienza molto dura, non semplice. Non è facile stare davanti alle telecamere e alle persone. È comunque una scuola di vita gigantesca. Di Maria posso dire solo cose positive, c’è sempre stata”. I rapporti con gli altri ex Amici? “Della mia edizione mi sento con Albe, che vive accanto a me, Sissi, Luigi, Serena. Non ho ancora il mio preferito osservando quelli di questa edizione: ho visto Mew più e Mida sono molto bravi”.

