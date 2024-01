Sanremo 2024, Amadeus annuncia gli ospiti di Costa Crociere/ Da Tedua a D’Agostino: ecco tutti i nomi

Amdeus annuncia gli ospiti della nave da crociera per Sanremo 2024

Amadeus, dopo aver annunciato i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 e i brani, ha rivelato anche gli ospiti che saliranno sul palco allestito sulla nave di Costa Crociere. Il celebre conduttore oggi, martedì 2 gennaio 2024, al Tg1 delle 13:30, ha dato l’annuncio.

L’ANNO CHE VERRA’, CAPODANNO SU RAI 1/ Ospiti e diretta: Cecilia Gayle apre le danze del 2024!

A salire sulla nave da crociare saranno: Tedua, nella prima e ultima serata, Bob Sinclair, nella seconda serata, Bresh, nella terza serata, infine Gigi D’Agostino nella quarta serata. “Nei miei festival tre palchi (Ariston e due esterni a piazza Colombo e galleggiante su nave da crociera), Sul palco Costa Crociere: prima e ultima serata Tedua; seconda serata Bob Sinclair; terza serata Bresh; quarta serata Gigi D’Agostino” ha affermato il direttore artistico.

Amadeus, retroscena sul divorzio da Lucio Presta alla vigilia di Sanremo 2024/ "Frizioni non recenti..."

Clara Soccini e la vittoria a Sanremo Giovani: “Un’emozione irripetibile”

Clara Soccini, in arte Clara, ha vinto Sanremo Giovani e non accadeva dal 2009 con Arisa che una una donna vincesse: “Sto realizzando solo ora, è stata un’emozione irripetibile” ha dichiarato al Corriere della Sera. La canzone portata dall’artista all’Ariston, Boulevard, è dedicata alla sua mamma.

“Lei c’è sempre stata, mi ha insegnato a impegnarmi, a insistere. E quindi per me è stato naturale dirle ora quanto sia importante. L’altra sera si è molto emozionata. Sia lei che mia zia non hanno dormito”. Sul papà, l’artista aggiunge: “Anche lui è stato molto felice. Abbiamo un rapporto particolare: so che mi ama a modo suo e io amo lui. Gli errori si fanno, siamo esseri umani: è mancato molto durante la mia infanzia ma ognuno di noi ha le sue fragilità e le sue ragioni“. Clara è stata anche tra le protagoniste della serie da record Mare Fuori. L’artista ha spiegato come prima della fiction, stesse per abbandonare il suo sogno: “A volte mi guardo indietro e mi dico: meno male che non hai mollato” ha affermato al Corriere della Sera.

Albano a Novella 2000: “Volevo tornare a Sanremo in gara”/ “Amadeus ha rifiutato senza ascoltare la canzone”

© RIPRODUZIONE RISERVATA