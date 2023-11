Sanremo 2024, Amadeus annuncia la lista dei Big/ Lo spoiler TV e streaming e la data

Festival di Sanremo 2024, Amadeus si prepara per le prime anticipazioni TV e streaming della kermesse

Si avvicina la data dei nastri di partenza del Festival di Sanremo 2024, unitamente all’annuncio della Top-list dei concorrenti Big ammessi al Festival della canzone, diretto e condotto da Amadeus.

Mentre si attende la finale di Sanremo Giovani che con quattro proposte musicali di Area Sanremo tra i partecipanti decreterà 3 tra gli artisti concorrenti Big sanremesi, é possibile dare un’anticipazione dell’annuncio della lista definitiva delle proposte concorrenti Big in gara al Festival della canzone.

Come ormai per consuetudine, ogni anno il conduttore e direttore artistico del Festival spunta al Tg1 per annunciare non solo i cantanti, ma anche gli ospiti e soprattutto i co-conduttori che lo affiancheranno nella grande avventura sanremese. Tra i papabili concorrenti Big il totonomi nel web indica Annalisa e Jovanotti. Tra gli ospiti e i co-conduttori che affiancherebbero Amadeus, gettonata é Alessia Marcuzzi, oltre all’ultima uscente di casa Mediaset Barbara D’Urso. E in diretta al telegiornale di Rai 1 -il Tg1– presumibilmente nell’edizione serale delle 20:00, avverrebbe il tanto atteso primo annuncio di Sanremo 2024, con lo spoiler TV dell’evento in chiaro TV su Rai 1 e streaming sul sito web Raiplay.

La nota dell’atteso spoiler TV di Sanremo 2024

“Gli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al Festival potranno essere resi noti sin dal giorno 1° dicembre 2023 – fa sapere in una nota di spoiler la pagina sul social X, @SanremoESC-, quindi fra un mese vedremo Ama in collegamento al Tg1 per annunciare al mondo la lista dei Big #Sanremo2024″.













