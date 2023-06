Sanremo 2024: Amadeus con quattro donne conduttrici all’Ariston?/ Spuntano i nomi di Annalisa, Emma…

Sanremo 2024: Amadeus cala il poker per il suo ultimo Festival?

Amadeus si appresta ad organizzare quello che sarà il suo ultimo Festival. Come ha annunciato lo stesso conduttore in un’intervista rilasciata ai microfoni di FQMagazine, quello che si svolgerà a febbraio 2024 sarà il suo ultimo Festival. «Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni», le parole del conduttore che, oltre ad essere alle prese con la selezioni delle canzoni, deve scegliere la squadra che lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston.

Assodata la presenza di Fiorello nell’ultima serata del Festival, pare che Amadeus punti ancora sulla staffetta femminile. Ancora una volta, infatti, ad affiancare Amadeus dovrebbero essere diverse donne del mondo dello spettacolo. Per il suo ultimo Festival, però, pare che Amadeus abbia deciso di puntare sulle cantanti.

Sanremo 2024: quattro cantanti per Amadeus?

Secondo un’indiscrezione riportata da Ivan Rota per Dagospia, sul palco del Teatro Ariston, per il Festival di Sanremo 2024, accanto ad Amadeus, potrebbero esserci ben quattro cantanti ovvero Elodie, Emma, Arisa e Annalisa. Per Elodie, Emma e Arisa si tratterebbe di un ritorno all’Ariston come conduttrice. Elodie ha debuttato in tale veste proprio con Amadeus mentre Emma e Arisa durante il Festival di Carlo Conti (con loro c’era anche Riocio Munoz Morales ndr).

