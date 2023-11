Sanremo 2024, Amadeus: “Finirà tardissimo…”/ Lo spoiler fa mormorare il web

Festival di Sanremo 2024, Amadeus lancia nel web una serie di anticipazioni

Nella grande attesa generale per il via al Festival di Sanremo 2024, Amadeus fa mormorare il popolo nel web con alcune curiose anticipazioni TV e streaming. La kermesse per il titolo della canzone italiana andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024, in chiaro tv su RaiUno e in streaming online sul sito Raiplay.it, e sotto la direzione artistica e la conduzione di Amadeus. E, intanto, nella grande attesa generale il numero uno della gara sanremese della Canzone italiana fa sapere che quella di Sanremo 2024 sia destinata a rivelarsi un’edizione particolarmente lunga e duratura. O almeno questo vale per ciò che concerne la messa in onda serale nei palinsesti TV e streaming previsti all’inizio nel nuovo anno alle porte.

Una tra le altre anticipazioni più chiacchierate del momento, nel gossip made in Italy, può quindi dirsi quella che Amadeus lancia in occasione della sua esperienza di spoiler registrata in occasione della Milano Music Week di novembre 2023. Un evento in cui il direttore artistico della kermesse festivaliera più attesa per il 2024 dall’orecchio pubblico amante della musica italiana regala una serie di perle di gossip, come tra le altre l’ingaggio nel ruolo di co-conduttore al timone del Festival di Marco Mengoni, cantante vincitore dello scorso Sanremo 2023.

«Ve lo dico, si farà tardissimo quest’anno a Sanremo 2024 -é tra le anticipazioni sanremesi quella più mormorata e che fa discutere, intanto, nell’attesa festivaliera, nel web-. Lo dico adesso: prima delle 02:00 di notte non si chiude. Per una settimana non dormiremo, ma abbiamo un’adrenalina a mille».Insomma, stando a quanto spoilerato da Amadeus l’occhio pubblico spettatore del Festival é chiamato ad armarsi di una durevole pazienza per la visione di Sanremo 2024.

Stando a quanto riferito da Amadeus quest’anno non ci saranno super ospiti italiani. Marco Mengoni è l’eccezione perché co-condurrà insieme a lui la prima serata festivaliera e sarà al contempo ospite in qualità di vincitore “uscente” della passata edizione, di Sanremo 2023. Il cantante, secondo le prime indiscrezioni fornite, starebbe preparando una spettacolare performance per il suo ritorno al Festival previsto a Sanremo 2024, la cui rosa dei concorrenti Big verrà annunciata ufficialmente in una edizione speciale del Tg1 il 3 dicembre 2024, dallo stesso One man show di casa Rai, Amadeus.

Questo, dopo l’annuncio di Angelina Mango, preannuncia prima Big ufficiale…











