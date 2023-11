Sanremo 2024, Amadeus: “Nessun super-ospite italiano, al Festival…”/ Tutto lo spoiler

Festival di Sanremo 2024, Amadeus rompe il silenzio sugli ospiti musicali e…

Il Festival di Sanremo 2024 si fa sempre più vicino e non prevede ospiti italiani, stando alle annesse anticipazioni TV e streaming. La kermesse musicale, come é ormai noto da giorni, si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024 sotto la direzione artistica e la conduzione di Amadeus, e andrà in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online sul sito web Mediaset infinity.

Paola e Chiara conduttrici del PrimaFestival 2024/ Con loro due inviati speciali: ecco chi sono

In occasione dell’edizione speciale prevista alle ore 13:00 del 3 dicembre del TG1, Amadeus vorrà ufficializzare intorno alle 13:30 circa la rosa dei nomi dei concorrenti Big ammessi alla gara per il titolo della Canzone Italiana. E tra i primi spoiler oltre all’annuncio social che anticipa Angelina Mango tra i concorrenti Big confermati al Festival di Sanremo 2024, si rileva inoltre un primo assaggio della quota ospiti festivalieri.

Sanremo 2024, Amadeus: “Il 3 dicembre l'elenco dei cantanti”/ “Niente superospiti e cambia la giuria”

Alla Milano Music Week Amadeus parla del suo Festival di Sanremo 2024, dichiarando che all’evento non vi siano previsti dei super ospiti italiani. Marco Mengoni è l’eccezione perché co-condurrà insieme a lui la prima serata sanremese e sarà anche ospite in qualità di vincitore “uscente” della passata edizione, per il passaggio del testimone al titolo di vincitore di Sanremo.

Le anticipazioni TV e streaming di Amadeus

Il cantante, secondo le prime anticipazioni festivaliere fornite oltre l’annuncio di Angelina Mango per la quota Big, starebbe preparando una spettacolare performance per il suo ritorno da ospite alla gara, in vista di Sanremo 2024, dopo la vittoria conseguita al Festival di Sanremo 2023.

Sanremo 2024: Angelina Mango confermata nel cast/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici 22

«Non ci saranno neanche super ospiti italiani. I cantanti, ancora di più quest’anno -fa sapere Amadeus nel suo intervento di primo spoiler, ancor prima di attivarsi per la dichiarazione dei concorrenti Big -, devono venire in gara. Marco Mengoni sarà il mio compagno di viaggio nella prima serata e si esibirà anche con un medley”.

Un’anticipazione quest’ultima particolarmente inaspettata, che vede accrescere la curiosità nei fedeli spettatori del Festival sanremese rispetto all’identità dei superospiti previsti a Sanremo 2024, che potrebbero rivelarsi perlopiù stranieri, del campo musicale e non solo, e/o di fama internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA