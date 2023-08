Sanremo 2024, anche Renato Zero nel cast ufficiale/ Tutte le anticipazioni TV

Sanremo 2024, i Big approdano al Festival in un doppio ruolo?

Renato Zero potrebbe molto presto tornare sul palco del Festival della canzone per l’edizione di Sanremo 2024, e in un ruolo inedito. O almeno questa é l’indiscrezione che trapela dalle ultime anticipazioni TV dell’attesa edizione festivaliera di Sanremo 2024, che, salvo cambiamenti repentini e inaspettati dei palinsesti della TV di Stato, andrà in onda dal 6 al 10 febbraio in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Mediaset infinity.

Renato Zero "Ultimo raccomandato? Gli avrei fatto un torto"/ "Nelle sue canzoni c’era sostanza"

Per la quinta e forse ultima volta nella storia del Festival, Amadeus sarà il direttore e conduttore artistico di Sanremo.

La kermesse musicale potrebbe andare in onda, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti della TV di Stato, dal 6 al 10 febbraio del 2024 in chiaro su Rai1 e in streaming online sul sito di Raiplay. Al timone del Festival, ci sarà per la quinta e ultima volta Amadeus e ad affiancare il direttore artistico e conduttore sanremese potrebbero essere la cantante Annalisa, Andrea Delogu, Ema Stokholma e l’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic, il quale ha già vestito il ruolo di co-conduttore nel 2021. Anche se quest’ultimo sono solo nomi vociferati e nulla può dirsi certo. Ma non é tutto. Perché tra gli altri possibili co-conduttori festivalieri spuntano poi i nomi di Emma, Geolier, Matteo Bocelli, Alessandra Amoroso, fino a Cesare Cremonini e i Negramaro. E gli stessi possibili co-conduttori potrebbero coprire un doppio ruolo festivaliero, ossia partecipare a Sanremo 2024 anche come cantanti ammessi alla gara dei Big.

Roberto Anselmi Fiacchini, figlio di Renato Zero/ "Quando fu possibile lo adottai"

Tra i possibili protagonisti di Sanremo 2024 spunta Renato Zero…

In ogni caso, comunque, le canzoni e gli artisti ufficiali partecipanti a Sanremo 2024 verranno annunciati durante la puntata finale di Sanremo Giovani, che si terrà a dicembre 2023.E tra le anticipazioni festivaliere, non é tutto.

Perché, inoltre, spunta l’indiscrezione che vedrebbe tra i possibili ospiti sul palco del Teatro Ariston Renato Zero. Il cantautore italiano, simbolo della canzone italiana eclettica e iconica potrebbe approdare al Festival in una veste inedita, come ospite sanremese, dopo il debutto artistico a Sanremo che avveniva nel 1991 con il brano “Spalle al muro”, edizione in cui lui si classificava al secondo posto al Festival. A riportare la notizia è stato il profilo Twitter LA TV, con un tweet contente lo spoiler.

Renato Zero/ “Elly Schlein chi?! Prima della maternità surrogata ci sono le adozioni"

Tra le altre ipotesi sulla set-list di Sanremo 2024, si fa possibile la partecipazione alla gara dei Big del papà e figlio d’arte Gigi D’Alessio e Luca D’alessio in arte LDA.

E, intanto, Belen Rodriguez potrebbe essere prossima al passaggio televisivo a Sky…











© RIPRODUZIONE RISERVATA