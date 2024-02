Sanremo 2024: Angelina Mango, Annalisa e Geolier diventano tendenze su YouTube/ La classifica!

Sanremo 2024, Geolier é #1 tra le tendenze per la musica!

Ben oltre le polemica che lo coinvolge, l’artista Big più ascoltato di Sanremo 2024 nel 2023 su Spotify, Geolier, é #1 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia. Il canale della piattaforma musicale aperta per le views dei video-audio e video musicali ufficiali dei singoli oltre che i video delle esibizioni live, YouTube Italia, apre due classifiche all’indomani della prima serata del Festival di Sanremo 2024, di presentazione delle canzoni in corsa alla gara Big festivaliera.

La prima classifica YouTube Italia riguarda le tendenze per la musica, dove Geolier, artista originario del quartiere Secondigliano di Napoli per cui fa il tifo sfegatato LDA, si impone al vertice #1 con “I’ p’ me, tu p’ te”, seguito al secondo posto dall’ex Amici Annalisa con Sinceramente e al terzo posto da Irama con Tu no. Il podio di Sanremo 2024 vede i tre Big schierarsi con i video ufficiali dei singoli sanremesi. La tendenza #1 per la musica, Geolier, si impone come la bop del Festival, complice la presenza nel video ufficiale di I’ p’ me, tu p’ te delle star del fenomeno in formato fiction Mare fuori, Maria Esposito e Artem, rispettivamente Rosa Ricci e Pino.

I dati delle tendenze di Sanremo 2024 su YouTube Italia

Poi, si passa alla classifica della sezione tendenze per i video, che vede Geolier confermarsi sul podio, al terzo posto con il video ufficiale di “I’ p’ me, tu p’ te“. Il secondino é così preceduto in seconda posizione da Annalisa con il video dell’esibizione sanremese al debutto e al primo posto da Angelina Mango come l’altra ex Amici con il video della performance della prima serata di Sanremo 2024.

Un dato importante da sottolineare é che in entrambe le due classifiche YouTube delle tendenze in musica e video figurano l’artista #1 per gli ascolti su Spotify Italia nel 2023 tra i Big ammessi al Festival, Geolier, e Annalisa.

