Sanremo 2024: Angelina Mango confermata nel cast/ Il nuovo traguardo dell’ex Amici 22

Angelina Mango é tra i papabili Big in corsa a Sanremo 2024

Angelina Mango é confermata nel cast ufficiale del Festival di Sanremo 2024, nelle ore delle prime anticipazioni della kermesse musicale. Il Festival della Canzone Italiana é previsto nel periodo temporale compreso tra il 6 e l’11 febbraio 2024, diretto e condotto dal direttore artistico e conduttore Amadeus, in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online sul sito web Mediaset infinity.

Ospite all’evento Milano Music Week, Amadeus rivela in queste ore l’identità di chi siano i quattro conduttori scelti nel cast sanremese del Prima-Festival, durante il Festival di Sanremo. Si tratta delle cantanti Paola e Chiara e dei due famosi tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Inoltre il 3 dicembre 2023, nella edizione del Tg1 delle 13:00 il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 farà i nomi di tutti i Big ammessi alla gara sanremese per il titolo della canzone italiana, tra cui é ora presto anticipata Angelina Mango.

A preannunciare il nome dell’ex Amici 22 Angelina Mango, tra i concorrenti Big di Sanremo 2024, é ora il blogger Davide Maggio. “Iniziamo a dare un po’ di conferme. Per quanto mi riguarda, a #Sanremo2024 ci sarà:#AngelinaMango” scrive in un post che é ora virale il blogger beninformato, per poi dare un suo commento a caldo in un’annessa reaction-. E mi piace assai”.

L’indiscrezione sull’ex Amici 22, Angelina Mango

Insomma, a grande richiesta del fandom e non solo, a quanto pare, la seconda classificata alla gara tra i talenti in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango, sarebbe confermata tra i concorrenti ammessi alla competizione per il titolo della canzone italiana. La Commissione sanremese facente capo ad Amadeus potrebbe, quindi, aver promosso a pieni voti la proposta musicale dell’ex Amici 22 avanzata per l’evento ligure, un’indiscrezione che intanto trapela mentre la stessa giovane artista annuncia online il rilascio del nuovo singolo dal titolo Fila indiana.

