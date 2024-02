Sanremo 2024, Angelina Mango e Geolier ai ferri corti?/ La risposta alla guerra tra i fandom

Sanremo 2024, si accende la competizione tra Angelina Mango e Geolier

Sono i diretti rivali alla finalissima del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango e Geolier, che in queste ore infiammano la polemica corrente nel web sull’esito della gara tra i 30 Big sanremesi della canzone. I due artisti, rispettivamente di 22 e 23 anni, sono i giovani Big che si sono fatti battaglia per il titolo di canzone italiana andato alla figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango per i voti in suo favore espressi da stampa e radio, che hanno annullato il plebiscito di preferenze al televoto pervenute per il rapper di Secondigliano.

Geolier é il primo artista italiano più influente del momento, che ancor prima della fortunata partecipazione a Sanremo 2024, conseguiva la posizione numero 1 nella classifica di vendite album Fimi/Gfk di fine anno 2023 con Il coraggio dei bambini. La sua canzone rilasciata al Festival di Sanremo 2024 é ora al vertice della Top 50 tra le canzoni più ascoltate su Spotify Italia, oltre ad essere #1 nella classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti in Italia e il video del singolo “I’ p’ me, tu p’ te” é il più visualizzato tra le tendenze per la musica su YouTube Italia.

Questo, oltre il traguardo del debutto sulla piattaforma di streaming Spotify Global, nella classifica mondiale Top 50 Global, con il pezzo sanremese. Geolier é ufficialmente la nuova star di Napoli nel mondo e nel mezzo della polemica del dopo-Festival corrente sui social i suoi fan ora si contrappongono a quelli della napoletana naturalizzata Angelina Mango, in una guerra tra fandom, tra i primi che accusano la lucana di aver sottratto al rapper la vittoria per un patto di intesa tra radio e stampa volto al sabotaggio del televoto, e i secondi che invece definiscono giusta la vittoria finale della prima classificata ritenendo scadente per qualità la scelta popolare espressa su Sanremo 2024.

Una guerra tra fanbase dove interviene Frankie Hi-nrg in un j’accuse durissimo ad Angelina Mango che la taccia di aver sottratto a Geolier il trionfo al Festival con il patto di sabotaggio del rapper pianificato dalla casta mediatica, nel binomio delle giurie di qualità votanti per la gara della Canzone, stampa+radio . E, intanto, riattivatosi via Instagram in un video l’icona della street art di Napoli, Geolier, fa appello generale all’occhio pubblico nel web, chiedendo di mettere un punto alla guerra tra i due fandom.

Per il cantautore di Napoli, tra artisti al servizio dell’espressione dell’io ogni forma di odio, inclusa la competizione tossica volta all’elezione di un leader che primeggerebbe sugli altri, non hanno ragione di esistere. “Una cosa che sta girando é un video dove io salto festeggiando al grido di “chi non salta é un Mango” …togliete l’odio …non esiste… se voi credete che siamo l’uno contro l’altra… c’é una competizione sana e la musica é unione non divisione”. “Due mocciosi hanno scritto la storia della musica italiana – attenziona poi tra il serio e il faceto il rapper nel web, esortando i fandom dei due Big di Sanremo 2024 a non attaccarsi oltremodo-…basta… andiamo avanti… basta commentare sotto i post… noi non proviamo odio e non serve, toglietelo. Il vincitore merita sempre… va bene avere idee personali ma basta, ha vinto”, prova a fare da paciere il napoletano.

