Sanremo 2024, Angelina Mango: Frankie hi-nrgi l’attacca sui social/ La risposta dell’ex Amici all’accusa

Sanremo 2024, Angelina Mango finisce nel mirino del J’accuse di Frankie Hi-nrg

Angelina Mango replica al j’accuse social subito dal collega artista Frankie hi-nrg, che contesta la vittoria della lucana decretata al Festival di Sanremo 2024.

L’ex Amici 22 di Maria De Filippi é risultata vincitrice al Festival della canzone italiana, un risultato che ha scatenato non poche contestazioni rispetto al plebiscito di voti che al televoto sono giunti in favore a Geolier, annullati dalle preferenze di stampa e radio a favore della Mango. E la vittoria di Angelina Mango, qualificatasi come la competitor rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, intanto, non é tollerata dal contestatore numero uno nella polemica web corrente. La cantante lucana vince il Festival con il brano ‘La noia’, lasciandosi alle spalle il secondo classificato Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te”, che tra i traguardi in classifica registra la #1 nelle principali classifiche musicali su YouTube, Spotify Italia e in Fimi.

La risposta dell’ex Amici, vincitrice di Sanremo 2024

“Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier -fa quindi sapere il post di contestazione ai danni di Angelina Mango -, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”. Parole, quelle rilasciate sul social X da Frankie Hi-nrg, che giungono all’orecchio di Angelina Mango in sede di conferenza stampa post-Festival di Sanremo 2024.

E non può di certo mancare la pronta reaction della vincitrice al Festival della canzone italiana: “L’ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco -fa sapere in tutta risposta via media la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango-. Mi sono accorta della mia vittoria quando sono uscita dall’albergo e c’erano le persone che mi accoglievano, me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico, per me quella è la vittoria, non un premio”.











