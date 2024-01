Sanremo 2024, Angelina Mango fuori dal podio/ La reazione dell’ex Amici 22 alla previsione dei bookmakers 

Sanremo 2024, Angelina Mango é esclusa dal podio: il pronostico

Sale l’attesa generale per l’imminente Festival di Sanremo 2024 e, al pronostico web che la vedrebbe esclusa dal podio sanremese, Angelina Mango paleserebbe una reaction avversa. Riattivatasi nelle ore segnate dall’anticipazione dettata dalle piattaforme di scommesse online sul vincitore e il podio dei tre Big favoriti alla gara finale di Sanremo 2024, Angelina Mango sembra lanciare una Instagram story di risposta piccata ai bookmakers.

“Sorry, but I’m an Aries”, scrive nel dettaglio la figlia d’arte dell’ex lead voice nei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango.

Ossia l’equivalente messaggio in italiano, “scusa, ma io sono un Ariete”. Parole a chiare lettere che la vincitrice del circuito canto ad Amici 22 di Maria De Filippi sembra lanciare come una sfida aperta ai bookmakers delle scommesse avverse e al contempo ai 29 Big che insieme a lei si contendono la vittoria di Sanremo 2024.

La giovane Mango, per il sentiment dell’occhio pubblico attivo online, non intenderebbe darsi per vinta e non tollererebbe chi la darebbe come tale, fino ad attenzionare di essere nata forgiata dal fuoco, l’elemento naturale per il segno zodiacale nativo dell’Ariete. Come a voler dire che i giochi sono ancora aperti e non fatti e che lei sia pronta a competere per la vittoria, anche contro chi non scommetterebbe su di lei.

Sanremo 2024, Angelina Mango battuta e fuori dalla Top 3?

La media del pronostico sulla finale di Sanremo 2024, che si rileva nel web sulla base delle scommesse sul vincitore sanremese pervenute sulle piattaforme ad esse adibite online, vede in pole position il rapper di Napoli e protagonista indiscusso belle classifiche di vendita album e singoli FIMI/Gfk nell’anno concluso, 2023, Geolier. Seconda posizione così come la terza posizione spettano a due cantanti che come Angelina Mango hanno segnato il debutto in musica prendendo parte in TV al talent show di Amici di Maria De Filippi. Si tratta rispettivamente di Alessandra Amoroso e Annalisa.

Che Angelina Mango possa riuscire a sbagliare la concorrenza, fino a conquistarsi la vittoria di Sanremo 2024? Il brano sanremese dell’ex Amici 22, a prima firma Il sussidiario.net, potrebbe rivelarsi la vera hit festivaliera, dal momento che presenta un titolo interessante e ben promettente quindi, in contrasto con la linea melodica up-tempo che fa ballare: “La noia”.











