Sanremo 2024, Angelina Mango: “Il Festival lo vincerà…”/ Svelata la previsione dell’ex Amici

Angelina Mango svela il vincitore di Sanremo 2024: l’intervista rivelatrice

Angelina Mango anticipa il vincitore del Festival di Sanremo 2024, che la vede in corsa con il brano dal titolo La noia.

L’occasione del pronostico della figlia d’arte dell’ex lead-voice di Laura Valente e il compianto Pino Mango é un’intervista di Angelina Mango concessa a Davide Maggio. Tra le altre dichiarazioni la figlia d’arte rende noto di essere a Sanremo “perché è un grandissimo palco. Quest’anno ho ricevuto tantissimo amore e, quindi, per amore vado a Sanremo, per amore del progetto che ho costruito insieme alle persone che lavorano con me, per amore di questa canzone“.

Sul suo inedito, una cumbia colombiana dal titolo La noia tra le canzoni più influenti su Spotify Italia di Sanremo 2024, nell’intervista dichiara: “La noia è un momento di equilibrio che ho incontrato in una vita piena di alti e bassi. All’inizio si pensa che la noia sia una cosa negativa, però in realtà la noia è un tempo prezioso da utilizzare per se stessi“.

In occasione della gara cover di Sanremo 2024, Angelina Mango é chiamata a cantare La rondine del padre Pino Mango, venuto a mancare nel 2014: “Penso che sarebbe molto difficile per me fare una cosa del genere. Non ho mai cantato nulla di mio padre sinora, per scelta“,

Il vincitore di Sanremo ha un comune denominatore con Angelina Mango

Da parte di Angelina Mango, la prima classificata nella classifica della terza serata di Sanremo 2024, infine, incalzata sui quesiti festivalieri , non manca poi un pronostico sul vincitore di Sanremo 2024. A detta della figlia d’arte Irama potrebbe vincere la 74esima edizione del Festival. Un pronostico che Angelina Mango snocciola Ancor prima di prendere ascolto alla canzone competitor a Sanremo 2024 dell’altro ex Amici: “Mi piace lui. Credo che abbia molta intensità sul palco, è giovane e fresco“.

