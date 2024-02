Sanremo 2024, Angelina Mango: “La mia libertà é ballare anche se si soffre…”/ Il messaggio di “La noia”

Sanremo 2024, Angelina Mango rompe il silenzio sulla vittoria festivaliera alla gara per il titolo di “canzone italiana”

É la vincitrice record al rinnovato Festival della canzone italiana, all’edizione di Sanremo 2024, Angelina Mango, che 10 anni dopo l’ultima vittoria al femminile diventa la nuova vincitrice della kermesse ligure. Dieci anni dopo la vittoria di Arisa con La notte, Angelina Mango trionfa con La noia alla 74a edizione del Festival della canzone italiana, contro l’aspettativa generale maturata con plebiscito del televoto in favore al competitor napoletano Geolier.

Sanremo 2024, Angelina Mango: Frankie hi-nrgi l'attacca sui social/ La risposta dell'ex Amici all'accusa

Per lei il rapper di Secondigliano é un artista particolarmente carino, tra l’altro lui le ha detto che le preparerebbe volentieri una pizza napoletana. Che lei abbia sofferto la rivalità con la risposta campana di “I’ p’ me, tu p’ te”? La domanda sorgerebbe spontanea tra gli appassionati del Festival. «Assolutamente no –replica l’iconica cantautrice pop in un’intervista concessa a La repubblica -, è un grande – prosegue parlando del primo artista nella Top50 su Spotify Italia -, non c’era competizione, c’era solidarietà con gli altri 4 finalisti. Ho condiviso con loro il giorno più bello della mia vita>>.

Fiorello rilancia: "Sanremo 2025? Perfetti Clerici e Cattelan", reazione di Antonella/ E su Angelina Mango...

E il riferimento delle dichiarazioni dell’ex Amici 22, Angelina Mango, é in particolare alla gara finale tra i Big di Sanremo 2024, condivisa nei momenti precedenti alla vittoria festivaliera, con Irama, Annalisa, Ghali oltre Geolier.

Angelina Mango é l’erede di Arisa, al Festival della canzone

A 10 anni dalla vittoria della cantante popolare Arisa, una donna torna a vincere il Festival della canzone italiana, ossia proprio l’artista lucana del tormentone ispirato a Napoli, Che t’ho dico a fà. Angelina Mango non nasconde, quindi, il suo current sentiment che trova la sua massima espressione nel messaggio di La noia, la “libertà di ballare in balia del tempo da riempire e la sofferenza“.

Malgioglio aveva previsto la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024/ Il video diventa virale!

Tra le altre proposte Big in corsa all’ormai concluso Festival, Mahmood e Diodato sono le preferenze espresse dalla cantautrice lucana, prima classificata nell’ordine di arrivo alla finale di Sanremo 2024, Angelina Mango.











© RIPRODUZIONE RISERVATA