Sanremo 2024, Angelina Mango: “Mio padre sarebbe orgoglioso di me…”/ La dedica a Pino Mango

Sanremo 2024, Angelina Mango vince il Festival e dedica il trionfo a Pino Mango

Angelina Mango é la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e, nell’attesa per il debutto alla rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, intanto, dedica il suo trionfo festivaliero a Pino Mango.

La vincitrice della 74esima edizione del Festival della canzone Italiana ha dedicato la sua rivisitazione di “La rondine” al compianto papà d’arte e cantante storico della canzone Pino Mango e, dopo essere stata battuta alla gara cover dal Medley di Geolier dedica comunque il traguardo della partecipazione all’evento sanremese al papà.

La cantautrice lucana di La noia vince il titolo di canzone a Sanremo 2024 con La noia e per la sua intensa esperienza festivaliera non può mancare il ricordo di Pino Mango: “Sono gentile ed educata. Mio padre sarebbe orgoglioso”.

Insomma, al di là della polemica online che vede gli internauti tacciarla di aver sottratto a Geolier la vittoria del Festival, beneficiata dai voti di stampa e radio in annullamento del televoto che alla classifica provvisoria pesava in favore al big di Napoli, Angelina Mango di palesa fiera di sé credendo nel suo potenziale artistico.

Con la vittoria del Festival, intanto, le spetta la decisione sulla possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest e lei, dunque, accetta di prendere parte alla gara per il titolo di canzone di risonanza internazionale.

“L’Eurovision? Sì, lo voglio”, dichiara nel dopo Sanremo 2024, in replica alla curiosità generale sul suo conto – “ma ora – aggiunge poi – voglio andare a mangiare una pizza con i miei amici”.

Angelina Mango non si sarebbe mai aspettata la vittoria di Sanremo 2024

“Non mi aspettavo nulla di quello che è successo -attenziona inoltre Angelina Mango, lasciando intendere che non avrebbe mai scommesso sulla sua vittoria a Sanremo 2024, mentre proprio lei potrebbe inoltre bissare il trionfo ad un contest per la canzone, dopo Sanremo 2024, all’Eurofestival -.Ho vissuto ogni momento senza troppe aspettative e pressioni e ho vissuto la settimana più bella della mia vita. Avevo tutta la gente che amo sul palco con me, non ero sola”. Infine, conclude “della vittoria mi sono resa conto stamattina quando sono uscita e c’erano persone ad aspettarmi: per me quella la vittoria, non un premio non una classifica”.

