Sanremo 2024, Angelina Mango ottiene il disco di platino/ Il traguardo di “La noia”

Sanremo 2024, Angelina Mango ottiene la certificazione di disco di platino con “La noia”

Angelina Mango ottiene la certificazione di disco di platino con La noia, dopo il Festival prodotto e condotto da Amadeus, all’edizione di Sanremo 2024. Ebbene sí, la cantautrice lucana e figlia d’arte del compianto Pino Mango e l’ex lead-voice dei Matia Bazar, Laura Valente, ottiene la certificazione di disco di platino, per le vendite ottenute con il singolo lanciato al debutto al Festival della canzone, giunto all’edizione di Sanremo 2024.

La noia é ufficialmente disco di platino, secondo un riconoscimento rilasciato in un post pubblicato via Instagram da FIMI Italia, che attesta il traguardo delle oltre centomila coppie vendute dal singolo di Angelina Mango. Un risultato importante per la figlia d’arte, reduce dalla vittoria del circuito canto all’esordio TV nell’industria musicale, registrata alla finale del talent show di Amici 22 di Maria De Filippi.

Angelina Mango celebra il successo di La noia

E ben oltre le critiche degli haters, che online, principalmente via social, la tacciano di aver sottratto a Geolier la vittoria finale al titolo di canzone italiana di Sanremo 2024, Angelina Mango celebra sul re dei social il nuovo riconoscimento ottenuto.

“Mi é arrivato il rullino giusto in tempo per il platino -scrive Angelina Mango, tra le righe nella descrizione del post sul riconoscimento ottenuto in musica -, quindi grazie a tutti e ai miei bimbi incasinati per i traumi”. Lo status social in questione é una carrellata di immagini, di cui alcune immortalano Angelina Mango in diversi momenti intimisti, in dolce compagnia con le persone a lei più care.

Un post che intanto può dirsi particolarmente virale sul re dei social, Instagram , tanto che registra un tripudio di interazioni entusiaste da parta degli internauti attivi nel web, perlopiù di consenso in segno di supporto al talento della cantautrice lucana.











