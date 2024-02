Sanremo 2024, Angelina Mango: Paola e Chiara la proclamano “New Queen of Pop”/ Le reazioni al red carpet

Amici, Angelina Mango é la popstar di Sanremo 2024

Entrata trionfale sul green carpet del Festival di Sanremo 2024, per Angelina Mango, eletta reginetta del pop dal duo Paola e Chiara. Nella serata pre-festival della presentazione dei 30 Big sul tappeto rigorosamente verde, dell’evento nella città dei Fiori, per la decretazione della canzone per antonomasia, Angelina Mango sorprende con un look femminile e al contempo eccentrico e audace. Una mise che non lascia trasparire nulla anche se valorizza la silhouette sportiva della vincitrice di Amici 22 di Maria De Filippi.

Mentre la Crusca la proclama candidata al titolo di migliore canzone Big in corsa al Festival, con La noia, Angelina Mango si gode il pre-Festival con la sua entrata al Festival sul tappeto sanremese.

“Look in pelliccia. Anche lui ha scelto…no ragazzi, aspettate, sta uscendo la new Queen of Pop”, attenziona Paola Iezzi alla conduzione del pre-Sanremo 2024, nel sister-duo Paola e Chiara, che presenta Angelina. Come mostra in esclusiva assoluta un post appena condiviso via Instagram dalla cantautrice lucana in corsa a Sanremo 2024.

Web in tilt per l’esordio di Angelina Mango a Sanremo 2024

L’attesa sta per finire e Angelina Mango si dichiara “caricaaa”, nella caption del video della passerella sul green carpet di Sanremo 2024. La sfilata di Angelina Mango preannuncia un debutto scoppiettante per l’erede del compianto Pino Mango, al Festival della Canzone italiana, e a primafirma Il sussidiario.net la giovane potrebbe rivelarsi sul podio di Sanremo 2024 insieme a Geolier, altro giovane tra i 30 Big in lizza per il titolo di canzone italiana. Comune denominatore tra i due é il senso di forte appartenenza alla città di Napoli, terra amata di adozione per Angelina e terra natia per il secondino originario del quartiere Secondigliano.

Nel frattempo, intanto, il nuovo post di Angelina Mango infiamma l’attesa per il Festival di Sanremo 2024, con un tripudio di interazioni di consenso da parte degli internauti per la giovane Big.











