Sanremo 2024, Angelina Mango primeggia tra le canzoni più trasmesse in radio/ La classifica Earone

Sanremo 2024, Angelina Mango sorprende nella classifica delle canzoni favorite in radio

Angelina Mango scalza Mahmood dalla pole position tra le canzoni più trasmesse alle radio made in Italy, secondo la rinnovata Earone Airplay 2024. Si tratta della classifica delle canzoni dal più alto volume di passaggi radiofonici, i cui dati sono aggiornati alla data 23 febbraio 2024, con Angelina Mango ai vertici.

Angelina Mango: il live a Napoli é soldout, dopo Sanremo 2024/ Arriva il duetto con Geolier?

Coi dati rinnovati alla mano della pregevole classifica radiofonica Earone Airplay 2024, a prima firma Il sussidiario.net, Angelina Mango e La noia scalzano la proposta competitor Big in corsa a Sanremo 2024, Mahmood, con Tuta Gold, che la scorsa settimana era invece in testa nell’ordine di gradimento tra le canzoni più trasmesse in radio.

Angelina Mango, vincitore Festival Sanremo 2024/ Il ruolo del fidanzato Antonio Cirigliano nel suo successo

The Kolors e Geolier sono contigui, nell’ordine di gradimento delle canzoni di Sanremo 2024 più trasmesse in radio

Sul podio, tra le tre canzoni più trasmesse nell’airplay dei network radio italiane, poi habemus la terza classifica alla finale di Sanremo 2024, Annalisa con la hit festivaliera Sinceramente. Alla quarta posizione in Top 5, poi, vi é l’altra proposta Big sanremese The Kolors con Un ragazzo , una ragazza, seguita dal competitor Geolier e la sua proposta ispirata a Napoli, “I’ p’ me, tu p’ te”, quinta classificata, a chiusura della Top 5.

Angelina Mango porterà La noia all'Eurovision Song Contest 2024?/ "Per adesso ho deciso..."

The Kolors e Geolier sono contigui, quindi, tra le canzoni favorite ai passaggi radiofonici. Questo, nonostante, nel corso delle serate della gara tra i 30 Big in corsa a Sanremo 2024 le radio insieme alla stampa e il web abbiano in più occasioni stroncato il rapper di Napoli, assegnandogli voti piuttosto critici, ad annullamento dell’orecchio pubblico al televoto in suo favore.

Nel frattempo, intanto, Stash Fiordispino e il resto dei membri musicisti nella band ex concorrente ad Amici di Maria De Filippi, The Kolors, invitano il rapper di Secondigliano, Geolier, a prendere parte all’evento musicale del Mediolanum Forum di Assago, previsto per la data di concerto live di primavera il prossimo 3 aprile 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA